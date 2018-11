Dragnea afirmă că îl susține pe Toader, chiar dacă ”a gestionat greșit” cazul Lazăr

Liderul PSD Liviu Dragnea afirmă că ministrul Justiției, Tudorel Toader, se bucură în continuare de susținerea sa.

Dragnea a negat informațiile că îl vrea remaniat și că ar considera că s-a făcut de râs după ce a încurcat procurorii cu numele ”Lazăr”.

Reporter: ”Informațiile din presă sunt că nu îl mai susțineți pe Tudorel Toader.”

Liviu Dragnea: ”Nu e adevărat, eu îl susțin.”

Reporter: ”Credeți că procedura de revocare a lui Lazăr trebuie dusă până la capăt?”

Liviu Dragnea: ”Da. Din ceea ca a prezentat domnul Toader și din ceea ce a ieșit ulterior în presă, cred că lucrurile sunt mai grave decât ceea ce a prezentat domnul Toader. Vorbim de 1-2 oameni care au fost numiți în funcție prin decret prezidențial, după ce în prealabil clasaseră niște dosare pentru cel care i-a numit în funcție. Cred că este o problemă de încălcare a legii. Trebuie făcută lumină, chiar dacă încearcă să se acopere acest scandal. Faptele rămân, nu pot fi îngropate.”

Reporter: ”Nu a fost viciată procedura de revocare de gafa lui Toader, privind numele Lazăr? A încurcat Lazării.”

Liviu Dragnea: ”Nu am spus că s-a făcut de râs, am spus că a gestionat greșit. Pe fond, procedura declanșată are susținerea noastră. Ceea ce a prezentat în cele 20 de puncte sunt lucruri corecte.”

Augustin Lazăr a cerut în instanţă suspendarea procedurii de revocare a sa din funcţia de procuror general

Potrivit unor oficiali din Parchetul General, Augustin Lazăr a depus, vineri, la Ministerul Justiţiei, o plângere prealabilă împotriva raportului de evaluare întocmit de Tudorel Toader.

În acţiunea depusă la Curtea de Apel Alba Iulia, Augustin Lazăr a solicitat suspendarea efectelor raportului întocmit de Toader, până la soluţionarea litigiului de la Ministerul Justiţiei.

Pe 24 octombrie, Tudorel Toader a anunţat că a declanşat procedura de revocare din funcţie a procurorului general Augustin Lazăr.

Ministrul Justiţiei a susţinut că dosarul de candidatură depus de Augustin Lazăr nu era complet, deoarece lipsea ultima evaluare a activităţii profesionale.

De asemenea, Toader afirma că în dosarul de candidatură de la MJ se afla o ordonanţă de clasare pe numele preşedintelui Klaus Iohannis. Ulterior, s-a descoperit că această ordonanţă nu a fost întocmită de Augustin Lazăr, ci de un alt procuror, Cristian Lazăr.

Pe 1 noiembrie, Augustin Lazăr declara că afirmaţia ministrului Justiţiei privind descoperirea unei fraude în dosarul său de candidatură pentru această funcţie s-a dovedit "o manipulare a opiniei publice" şi a anunţat că îşi rezervă dreptul de a acţiona conform procedurilor legale în vigoare.

"Afirmaţia privind pretinsa descoperire a unei fraude, după doi ani şi jumătate, în procesul de numire a procurorului general s-a dovedit total lipsită de suport probator şi, mai mult decât atât, s-a dovedit a fi o manipulare a opiniei publice, o manipulare şi ţinere în suspans nejustificată faţă de o afirmaţie care a fost făcută în mod interesat, pentru a servi unei proceduri de revocare viciată vizibil. Aş dori să vă spun că, la o simplă lecturare a hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii din 21 aprilie 2016, vom putea să vedem că Secţia de procurori a verificat cu meticulozitate fiecare dintre condiţiile legale care erau impuse pentru candidaţi, respectiv vechime minimă de 10 ani, lipsa sancţiunilor în ultimii 3 ani - şi vă rog să observaţi că numai pentru lipsa sancţiunilor se cere termenul de trei ani - şi în continuare era necesară condiţia unui calificativ foarte bun la ultima evaluare. Prin urmare, Consiliul Superior al Magistraturii, care este garantul independenţei Justiţiei, a constatat că erau întrunite toate condiţiile legale pentru candidaţi. Restul este politică, iar eu îmi rezerv dreptul de a acţiona conform procedurilor legale în vigoare", spunea Lazăr.