Deputatul PNL Roberta Anastase a fost audiată la DNA în calitate de martor

Deputatul PNL Roberta Anastase s-a prezentat la sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, pentru a fi audiată de procurori într-un dosar de corupţie.

Ea a declarat că a fost chemată la DNA în calitate de martor, însă nu a dorit să spună despre ce este vorba.

"Nu vă pot da niciun fel de detalii, fiind o anchetă în curs. Am fost chemată în calitate de martor. Am dat o declaraţie. Nu am voie să vă spun (...) Nu a fost o declaraţie lungă", le-a spus Anastase jurnaliştilor, după ce a stat aproape două ore în sediul DNA, potrivit Agerpres.

Întrebată dacă a dat declaraţii într-un dosar de corupţie, Anastase a spus că nu are voie să spună despre ce dosar este vorba, lucru întărit şi de avocatul său.

"A fost rugată de anchetatori să nu dea niciun fel de declaraţii la presă. Nu poate să vă declare absolut nimic în momentul de faţă. A fost chemată în calitate de martor. Nu vă putem spune despre ce este dosarul şi nici de ce a fost audiată", a spus avocatul care o însoţea, Bogdan Ionescu.

Citește și Roberta Anastase a primit donatie un teren de 1000 de metri patrati si o casa in Mogosoaia

Anchetatorii i-au atras atenția Robertei Anastase să nu dea detalii despre acest dosar, deoarece cercetările ar putea fi compromise.

Surse apropiate de anchetă au declarat pentru Stirile ProTV că fosta șefă a Camerei Deputaților nu are legătură cu dosarul care s-a constituit la DNA după denunțurile fostului ministru al Comunicațiilor Gabriel Sandu.

Acesta a fost condamnat la 3 ani de închisoare după ce a fost găsit vinovat de acuzații de corupție în afacerea Microsoft. Într-unul din denunțurile sale, el a menționat și numele Robertei Anastase, spunând că ea ar fi fost finanțată de Sebastian Ghiță, care în prezent este fugit din țară.