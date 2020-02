Codrin Ştefănescu a fost citat la DIICOT Caraş-Severin în calitate de suspect

Fostul secretar general al PSD Codrin Ştefănescu a declarat joi că a primit o citaţie pentru vineri de la DIICOT Caraş-Severin, având calitatea de suspect.

"Am primit o citaţie de la DIICOT Reşiţa, Caraş-Severin, în calitate de suspect, cu toţi cei din conducerea PSD Caraş, din ce mi-au zis ei acum, adică senatori, deputaţi, primari. Nu mai ştim care sunt suspecţi, care sunt martori, e o amestecătură. O să plec de dimineaţă la prima oră (vineri - n.r.), să mă duc până acolo să văd despre ce este vorba", a declarat Ştefănescu pentru Agerpres.

El a adăugat că nu ştie pentru ce a fost chemat la DIICOT şi va face o declaraţie de presă după audiere.

"Am văzut ce scrie presa din Ardeal, spune că situaţia este în felul următor: că cei din PSD Caraş, în doi ani ani de zile, au făcut nişte numiri în teritoriu şi numirile astea nu sunt pe placul celor de la DIICOT, că nu am altă explicaţie logică. Numiri politice se fac în toate partidele aflate la guvernare. PNL, de exemplu, în trei luni a schimbat tot în Caraş şi nu numai în Caraş, peste tot. Tot înseamnă toţi directorii de la deconcentrate până la nivel de portar, ceea ce PSD nu a făcut niciodată. Amănunte nu pot să dau că nu ştiu, o să vedem la faţa locului", a menţionat acesta.

Codrin Ştefănescu a afirmat că este chemat în calitate de secretar general al PSD şi că în această calitate a fost, în Caraş, doar de două ori.

"Eu, în calitate de secretar general al partidului, cu asta mă cheamă, am fost de două ori în viaţa mea în Caraş. O dată după plecarea lui Mocioalcă la Pro România, m-am dus să configurez împreună cu cei de acolo o echipă de conducere interimară, că asta au cerut primarii la centru, şi la vreo câteva luni distanţă, la vreo trei luni distanţă, prima dată a fost în ianuarie, şi prin martie - aprilie, aproape de campania electorală, am fost împreună cu Dragnea şi cu vreo şapte miniştri şi câţiva din conducerea centrală a partidului într-un turneu în judeţe, inclusiv în Caraş, unde am stat şase ore când au avut ei alegeri statutare", a precizat el.