Codrin Ștefănescu: ”Astăzi, Liviu Dragnea este pur și simplu deținut politic”

Codrin Ştefănescu, candidat la funcţia de secretar general al PSD, a susţinut, la congres, că PSD a fost vânat şi hărţuit ani de zile, iar astăzi, Liviu Dragnea este pur şi simplu deţinut politic.

„Nu pot să uit că în România ani de zile s-au produs abuzuri inimaginabile şi nu pot să uit că aici în sală sunt oameni care au fost victime ale acestor abuzuri. (...) Un întreg partid a fost vânat şi hărţuit ani de zile. (...) Astăzi, Liviu Dragnea este pur şi simplu deţinut politic”, a afirmat Codrin Ştefănescu.

El a spus că PSD este un partid greu încercat.

„Primari de-ai noştri începeau la microfon să spună în loc de onorată asistenţă, onorată instanţă, după 6-7 ani de hărţuiri, aflaţi într-o continuă vânătoare, umiliţi împreună cu familia”, a spus Ştefănescu.

„Noi am rezistat pentru că am fost tot timpul uniţi. Eu nu voi lăsa niciodată un coleg la anaghie. Întotdeauna am spus exact ce gândim noi. (...) Nimeni n-a putut să ne pună botniţă nouă. Şi colegii noştri au candidat şi au câştigat, aşa cum a câştigat Olguţa anchetată cu 75 la sută”, a mai afirmat Codrin Ştefănescu.

„Pentru toate nopţile şi zilele voastre nedormite, pentru toate eforturile, pentru tot chinul, pentru toate lucrurile de ani de zile, eu personal ca fost secretar general mă plec cu respect în faţa voastră şi vă mulţumesc”, a încheiat Ştefănescu.