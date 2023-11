Alina Gorghiu, despre combaterea consumului de droguri: „Traficanţii trebuie să stea în puşcărie şi nu în libertate”

”Am fost primii care am înfruntat şi am adus măsuri concrete în blocarea fenomenului drogurilor (...) Consider o prioritate a mea ca ministră a Justiţiei în acest mandat această îmbunătăţire legislativă pentru a stopa fenomenul drogurilor”, a afirmat Alina Gorghiu.

Potrivit ministrului Justiţiei sunt două legi în circuitul parlamentar - Registrul traficanţilor de droguri şi Legea 2 mai, prin care ”pedepsele traficanţilor de droguri vor fi întotdeauna cu executare”.

”Traficanţii trebuie să stea în puşcărie şi nu în libertate, asta vor liberalii”, a mai transmis ministrul.

Gorghiu s-a referit şi la legea depusă în Parlament de liberali, săptămâna trecută, care prevede înfiinţarea a opt centre de dezintoxicare şi recuperare a dependenţilor din ţară, notează News.ro.

Dată publicare: 18-11-2023