Cum fac față angajatorii crizei de personal din HoReCa. Ce trucuri folosesc pentru a atrage personal

Patronii recunosc că se confruntă cu o criză accentuată de personal, iar uneori sunt nevoiți să apeleze la diferite “trucuri” pentru a atrage angajați.

Vasile Burete, proprietar de restaurant, spune că în prezent “este o criză mare de tot”, iar angajatorii găsesc greu angajații de care au nevoie și pentru că aceștia nu se pricep la jobul pe care trebuie să-l facă.

“Dacă ești nepriceput, nu ai ce să cauți în acest domeniu, pentru că tu ești cheia afacerii”, explică patronul.

Acesta spune că pentru a găsi angajații de care are nevoie apelează și la metodele clasice, dar are și unele mai puțin convenționale: “O iau la pas din locație în locație și contraofertez ospătari, bucătari, la modul clasic: cât ți se oferă aici îți ofer și eu, plus suma X. Iar fiecare sumă face diferența.”

