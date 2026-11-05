Stocurile de investiţii deţinute de rezidenţii din afara UE în blocul comunitar au scăzut, de asemenea, la 6.988 de miliarde de euro, un declin de 2,8% comparativ cu 2024 (7.186 de miliarde de euro), potrivit Agerpres.

Stocurile FDI deţinute de restul lumii în Uniunea Europeană sunt în scădere din 2022 (7.878 de miliarde de euro), când au atins cel mai ridicat nivel din 2013 încoace.

Entităţile cu scop special (SPE) au continuat să aibă un rol important în investiţiile străine directe. La finalul lui 2025, acestea reprezentau 26,2% din totalul stocurilor de investiţii străine directe ale UE deţinute peste hotare şi 33,3% din stocurile FDI deţinute de restul lumii în Uniunea Europeană.

La finalul lui 2025, Statele Unite au absorbit 29,4% (2.791 de miliarde de euro) din totalul stocurilor de investiţii străine directe ale UE deţinute peste hotare. Urmează Marea Britanie (1.877 de miliarde de euro, 19,8%), Elveţia (812 miliarde de euro, 8,6%), Brazilia (310 miliarde de euro, 3,3%) şi Canada (246 de miliarde de euro, 2,6%).

Insulele Cayman şi Mexicul sunt responsabile fiecare pentru 2,4% din totalul stocurilor de investiţii străine directe ale UE deţinute peste hotare, urmate de China (excluzând Hong Kong) şi Singapore (2,3% fiecare) şi Bermuda (2%).

În sens opus, Statele Unite sunt responsabile pentru cea mai mare parte a investiţiilor străine directe deţinute de restul lumii în Uniunea Europeană (2.075 de miliarde de euro, 29,7%). Urmează Marea Britanie (1.262 de miliarde de euro, 18,1%), Elveţia (602 miliarde de euro, 8,6%), Insulele Cayman (323 de miliarde de euro, 4,6%) şi Japonia (249 de miliarde de euro, 3,6%).

Şi investitori din Singapore (3,5%), Canada (3,2%), Bermuda (2,8%), Gibraltar şi Jersey (2,1% fiecare) deţin peste 2% din stocurile FDI din blocul comunitar.