Deși nu a fost anunțată oficial o interdicție la nivel național, măsura pare să fie aplicată în tot mai multe regiuni ale țării, potrivit mărturiilor obținute de The Guardian.

Farida, în vârstă de 37 de ani, s-a trezit într-o noapte cu dureri cumplite de dinți. În următoarele zile, durerea s-a intensificat. „Dinții mei erau deteriorați de ani de zile. Măselele de pe ambele părți ale gurii erau grav afectate. Nu puteam să dorm noaptea și abia dacă mai puteam mânca”, a povestit femeia.

Farida și familia ei s-au întors la începutul acestui an din Iran, unde locuiseră, în orașul Herat, din vestul Afganistanului. Ca mulți alți afgani obligați să se întoarcă în țară, membrii familiei au întâmpinat dificultăți în găsirea unui loc de muncă și a unor surse de venit. În aceste condiții, vizita la medic a devenit un lux, însă durerile au determinat-o pe Farida să meargă, la începutul lunii iulie, la o clinică stomatologică din cartierul Bakrabad.

Femeia știa deja că are probleme grave cu dinții. Medicul care a consultat-o i-a spus că mai mulți dinți trebuie extrași și înlocuiți cu implanturi sau proteze. Clinica i-a stabilit un plan de tratament care presupunea mai multe vizite și plata integrală în avans.

La a treia ședință, când urma să îi fie montate implanturile, Farida a fost însă anunțată că tratamentul nu mai poate continua.

„Nu vă putem trata momentan. Mergeți acasă și vă vom suna noi, pentru că a apărut o problemă”, i-au spus reprezentanții clinicii.

Femeia s-a întors acasă, dar nu putea nici să mănânce, nici să bea în mod normal. Două zile mai târziu, a sunat din nou la clinică. De această dată, a primit un răspuns categoric: tratamentul nu mai putea fi finalizat.

„A venit un ordin de la Ministerul pentru Promovarea Virtuții și Prevenirea Viciului, potrivit căruia medicii stomatologi bărbați nu mai au voie să trateze paciente. Dacă situația se schimbă, vă vom contacta”, i-au transmis angajații clinicii.

După trei luni, tratamentul Faridei este în continuare neterminat.

Medicii bărbați riscă să fie arestați dacă tratează femei

Deși nu există un anunț public oficial privind interzicerea consultațiilor oferite femeilor de către medicii bărbați, restricția pare să se fi extins în mai multe regiuni ale Afganistanului.

Medicii stomatologi spun că măsura este impusă de forțele de securitate ale talibanilor, care efectuează controale în clinici și îi avertizează pe practicieni că riscă să fie închiși dacă găsesc paciente în cabinetele lor.

În majoritatea provinciilor, medicii bărbați au primit, de asemenea, ordine și instrucțiuni din partea talibanilor să nu mai consulte femei. Aceștia spun că nu au voie să le examineze sau să le acorde îngrijiri de urgență decât în anumite condiții, precum prezența unui însoțitor bărbat din familie (mahram) sau efectuarea anumitor proceduri de către asistente medicale.

„Nu avem voie să examinăm direct pacientele, pentru că nu suntem mahram-urile lor. Nu contează cât de simplă este procedura sau cât de gravă este starea pacientei”, a declarat Samim, un chirurg care lucrează de 15 ani într-un spital public din nordul Afganistanului.

Femeile nu mai pot fi strigate nici după numele lor

Restricțiile impuse de talibani au ajuns până la măsuri absurde. În provincia Balkh, din nordul Afganistanului, angajaților din sistemul medical li s-ar fi interzis chiar să se adreseze pacientelor folosindu-le numele reale.

În luna mai, autoritățile ar fi cerut tuturor spitalelor, cabinetelor private și clinicilor să folosească apelativul „Bibi” în locul numelor femeilor. Instrucțiunea ar fi trebuit respectată inclusiv în documentele medicale și pe rețetele prescrise pacientelor.

Rahima, din provincia Kunar, a povestit că o rudă în vârstă a fost nevoită să parcurgă sute de kilometri până în orașul Kandahar pentru a beneficia de un tratament stomatologic, deoarece fiul ei avea acolo un cabinet dentar.

Soțul femeii îi spusese că toți medicii din provincia Kunar îl cunosc și că ar fi o rușine pentru familie ca soția sa să meargă la un dentist bărbat.

Talibanii le împiedică pe femei să devină medici

Restricțiile privind accesul femeilor la servicii medicale sunt impuse în paralel cu măsurile care le împiedică să urmeze o carieră în domeniul sănătății.

Din decembrie 2024, femeile nu mai au dreptul să studieze în institutele de învățământ medical. În plus, medicii din spitale au confirmat că talibanii le-au interzis unităților medicale să angajeze personal feminin.

Femeile care încă profesează ca medici sunt, la rândul lor, obligate de talibani să aibă un însoțitor bărbat din familie (mahram).

O pacientă a povestit că a fost nevoită să aștepte să fie consultată de un medic bărbat într-un cabinet fără personal feminin, deși venise însoțită de tatăl ei. Medicul i-a spus că trebuie să mai aștepte până când va sosi o altă pacientă, însoțită la rândul ei de un mahram. Aceasta ar fi trebuit să o ajute în cazul în care apărea o problemă, deoarece medicul nu avea voie să atingă o pacientă.