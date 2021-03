Sport în pandemie prin HomeClass MedLife. Cum îți formezi obișnuința de a face sport?

Sportul și mișcarea ajută tot timpul, de ce să renunțăm la acestea când le putem face de acasă?

Ora de Sport (HomeClass) a pornit în aprilie 2020 în perioada de lockdown și a avut ca principal scop diminuarea efectelor izolării, pentru că izolarea, lipsa interacțiunii și sedentarismul au efecte dintre cele mai neplăcute. Fiecare putea face sport în confortul căminului, fără aparatură dedicată și sub supravegherea unui specialist care îl putea îndruma, corecta și consilia, spune Mugur Balan, Business Development Manager MedLife.

Pe toată perioada lockdown ului a fost gratuit pentru abonați, iar ulterior cine a dorit să continue și-a putut achiziționa diferite pachete.

Cum a fost dezvoltat programul Ora de sport?

Mugur Balan: Ideea a fost aceea de a crea un program care să vină în special către cei de acasă. Unul dintre mesajele transmise a fost “sportul de acasă, pentru acasă”, pentru că antrenorii țineau cursurile de acasă pentru cei aflați acasă. Fiecare putea face sport într-o manieră sănătoasă, în confortul căminului, fără aparatură dedicată și foarte important, sub supravegherea unui specialist care îl putea îndruma, corecta și consilia.

Programul a fost inițiat pentru a veni în sprijinul abonaților MedLife, însă nu am exclus pe nimeni în a fi prezent la cursuri. Astfel numărul cursurilor și diversitatea lor au crescut în același timp cu numărul de participanți. Sportul și mișcarea ajută tot timpul și de ce să renunțăm la acestea când le putem face de acasă? Iar acestea nu au limita de vârstă, motiv pentru care la cursuri am avut participanți de toate vârstele.

Care sunt beneficiile HomeClass pentru abonații care participă în program?

Mugur Balan: În toată această perioadă mișcarea de orice fel, gimnastică medicală, fitness, pilates, a reprezentat un avantaj pentru participanți din mai multe motive:

● Activitatea fizică, chiar și din confortul de acasă dă practicantului o stare de bine, îi poate stabili un program, o rutină sănătoasă.

● Un mod sănătos de a te proteja sau în cel mai puțin bun scenariu, de a fi pregătit în cazul infecției Covid 19 a fost capacitatea respiratorie, mai precis, dezvoltarea ei. Prin sport și antrenamente cardio-pulmonare acest lucru a fost îmbunătățit. Capacitatea pulmonară, printre cele mai afectate de boala Covid 19, a putut fi “antrenată” prin tipologia de exerciții HomeClass.

● O dependență sănătoasă: mulți dintre participanți ne-au scris și mărturisit la cursuri faptul că deși au avut abonament la sălile de sport, le-au utilizat foarte puțin spre deloc. Motivul principal: lipsa timpului. În același timp, participarea online le-a demonstrat că pot face sport într-un mod sănătos, organizat și cu antrenori dedicati nevoilor lor. Acest lucru a creat dependență încât în prezent avem participanți cu peste 200 de ore de sport efectuate. La randul lor au recomandat programul și către colegi, rude, prieteni, iar aceștia s-au alăturat programului. Avem participanți care și-au declarat dependența de program și cât de bine le-a prins acesta.

● Consilierea. Participanților li s-a oferit posibilitatea de a avea parte de discuții individuale cu terapeuții, astfel încât să le ofere sfaturi, să-i consilieze și să le indice tipuri de exerciții adecvate stării lor de sănătate.

● Gimnastică Medicală cu specialistul Andrei Ionescu - Instructor Gimnastică Medicală, pentru că dacă nu știi ce exerciții sunt utile pentru tine și nu le faci corect, poți face întinderi, rupturi musculare. Durerea poate fi rezolvată destul de repede prin mișcare, dacă nu sunt afecțiuni asociate. Cel mai întâlnit tip de durere este durerea de spate, între omoplați, coloana, într-o parte sau în cealaltă, în spate, la cervicală.

● Pilates pre și postnatal pentru efectele benefice: corectează postura, diminuează durerile de spate și articulații, ajută la starea de spirit, la prevenirea diastazei abdominale după sarcină, la tonifiere și combate depresia postnatală.

● Aici este cea mai mare dilemă a “corporatistului” mai ales când lucrează de acasă. Nu mai rămâne timp pentru alte activități. Ca de fiecare dată, începutul e cel mai anevoios. Însă programul le-a oferit posibilitatea de a putea face sport indiferent de orarul fiecăruia: dimineața, la prânz, seara și în weekend. De exemplu, avem o abonată care este delegată în Japonia și participă la cursuri în funcție de fusul orar.

Cum ar trebui să ne organizăm programul pentru a avea timp și de mișcare?

Mugur Balan: Important este să ne stabilim o agendă pe termen scurt, să ne propunem ca pentru început într-o săptămână să participăm la un minim de 3 cursuri. Odată stabilit acest lucru, pretextul legat de “nu am timp” dispare prin disponibilitatea oferită de program. Un alt ingredient este să participăm la cursuri din plăcere, plăcere care vine după o serie de cursuri: antrenori faini, participanți motivati si un vibe fain.

Ulterior, rezultatele nu încetează să apară și spun asta în urma feedback-urilor primite de la participanți: au slăbit, au reintrat în formă, se simt bine, simt că au o oră întreagă dedicată lor inclusiv mămicile care participă la cursurile de pilates pre și post natal s-au declarat extrem de incantate. De exemplu, un tatic și-a donat ședințele sale soției care născuse recent. Astfel, acea ora este doar pentru ea, iar el sta cu cel mic.

Sfaturi sunt o sumedenie. Important este însă să ținem cont măcar de 15% din acestea. Munca de acasă presupune mult timp petrecut în fața laptopului, pe care, de obicei nu îl ținem pe un birou ci foarte des, în brațe, pe canapea. Ceea ce este un obicei extrem de nociv din multe puncte de vedere. La fiecare oră lucrată corpul are nevoie de mișcare, de repaus de la activitatea desfășurată.

Ce sfaturi practice aveți pentru cei care lucrează de acasă și stau mai mult la birou?

Mugur Balan: Cu toți probabil cunoaștem teoria, însă practica e cea care ne încurcă.

Cel puțin la 2 ore sa facem 15 minute mișcare:

● Mers: din bucatarie până în dormitor, apoi pe balcon, de la parter la etaj (unde e posibil) etc.

● Mici activități care să ne scoată din starea “de birou”

● Exerciții: simple, dar corecte. Aceste exercițiile sunt “predate” la cursuri în mod repetat iar repetiția creează obiceiuri. În cazul HomeClass, unele sănătoase.

● Specialiștii noștri recomandă scaun ergonomic cu spătar, laptopul trebuie să fie la nivelul ochilor, Să facem pauză cu rotiri de cap, stretching-uri, înclinări stânga dreapta, pentru a detensiona musculatura.

● Trebuie să fim aproape de birou, nu trebuie să ne întindem după mouse. Dacă stăm greșit, apare sindromul de tunel carpian, pierdem din funcția articulației.



Privitul in monitor nu este deloc sănătos. Efectele lui sunt lente și de multe ori ireversibile: probleme de vedere, migrene, letargie etc. Necesitatea unor pauze ar trebui să devină o regulă pentru toți. Iar aceste pauze ni le putem stabili fie pe telefon, ceas, laptop, etc cel puțin o perioadă în care odată ce devin rutină, nu mai e nevoie de agendă. Vor veni din obișnuința care se crează după fiecare în parte.

“Pauza de monitor” presupune ca timp de cel puțin câteva minute la anumite intervale (1-2 ore) să privim în depărtare pe fereastră. Este un exercițiu extrem de sănătos pentru ochi. Așa își păstrează calitățile și mobilitatea. La fel, acesta este organ a cărui mobilitate depinde exclusiv de mușchi. Dacă îi antrenăm ne vor răsplăti cu o vedere buna și lipsa nevoii de ochelari sau în cel mai rău caz, proteze, decat foarte tarziu.

Pe aceasta temă am organizat 2 workshop-uri la 2 companii, despre “mișcarea în izolare și munca de acasă”. Aici li s-au prezentat toate tips&tricks urile menite să-i ajute.

În loc de încheiere, aș menționa/sugera:

● Rutina e bună doar când este una sănătoasă, iar mișcarea intră în categoria aceasta.

● Alocarea de timp exclusiv pentru noi, dar să fie un timp de calitate care să aducă o stare de bine.

● Să ne păstrăm mintea mereu activă și să o antrenam constant, chiar și prin mișcare cu acel “când nu mai pot, mai pot un pic”.

● Să ne stabilim ținte pe care să le atingem, chiar și motivati de ambiții de tipul “mi-am promis că fac, voi face! După, mă las! “ Iar acel “după” fie nu mai vine sau vine mult mai târziu.

Site-ul dedicat HomeClass (https://www.sport.medlife.ro/) îi ajută pe doritori să se înscrie indiferent de oră și să își poată alege când să participe. Am putut observa că peste 80% din solicitările de înscrieri de pe site sunt făcute seara, după ora 21-22. Exact atunci când, înainte de retragerea la somn, își stabilesc agenda personală pentru a doua zi.

Articol susținut de MedLife.