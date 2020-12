Dr. Ion Coteț: Avem frecvent cazuri de cancer cutanat în stadii mai avansate de evoluție prin neprezentarea la specialist

"În această perioadă oamenilor le este teamă să se prezinte la medic, dar în ceea ce privește prevenția și depistarea precoce a cancerului trebuie să ne prezentăm la dermatolog pentru un control la un interval de minim 1 an” spune Dr. Ion Coteț.

Motivul este simplu: Cu cât melanomul este depistat mai repede, cu atât crește durata de viață și prognosticul bun al pacientului.

Cu ce probleme care țin de specialitatea dumneavoastră se prezintă oamenii în această perioadă?

Dr. Ion Coteț, medic primar dermatovenerologie, MedLife Brasov: În această perioadă a crescut numărul pacienților care vin la dermatolog cu eczema a mâinilor și dermatita periorala, afecțiuni favorizate și de folosirea frecventă a unor substanțe dezinfectante și purtarea măștilor de protecție. Pe lângă acestea, am observat o creștere a numărului de cazuri de infecții cutanate cu diferiți patogeni, bacterii, virusuri,micotici în contextul scăderii globale a imunității pacienților, probabil și printr-o constrângere provocată de închiderea sălilor de sport, piscinelor și tendința mai mare la sedentarism a oamenilor.

La ce să fim atenți? Care sunt semnele care trebuie să ne trimită la medic?

Dr. Ion Coteț: În contextul pandemiei actuale ar trebui totuși să acordăm o grijă în plus afecțiunilor tumorale maligne cutanate, pe principiul că oamenii au început să se adreseze specialistului cu probleme cu caracter acut, care îi deranjează în momentul prezent, având tendința de a ignora o eventuală leziune tumorala mai veche, care totuși a crescut în ultima vreme, dar nu deranjează deocamdată în mod direct și astfel avem mai frecvent cazuri de cancer cutanat în stadii mai avansate de evoluție prin neprezentarea la timp la specialist.

De ce este recomandat să ajungem din timp la specialist?

Dr. Ion Coteț: Melanomul malign este tumora cutanată cu cel mai mare grad de metastazare și cu prognosticul și evoluția imprevizibilă. Un melanom, conform ultimelor studii, apare în 20% din cazuri pe o leziune nevica(alunita) preexistenta, în 80% din cazuri apărând de novo. Din acest motiv, orice leziune pigmentara nou apărută la o persoană adultă necesită consult dermatologic, orice modificare de formă, culoare, dimensiuni a unei leziuni pigmentare vechi necesită control. Cu cât melanomul este depistat mai repede, cu atât crește durata de viață și prognosticul bun al pacientului.

Avem posibilitatea, datorită dermatoscopiei, de a identifica melanomul ,,in situ,, ceea ce conferă pacientului o viață normală după operația chirurgicală, fără a fi necesar alt tratament oncologic. Orice formațiune suspectă se operează chirurgical și se efectuează examen histopatologic al leziunii. În funcție de rezultat, se stabilește împreună cu oncologul protocolul terapeutic. Un melanom sub 1mm grosime are toate șansele să se vindece complet. O grosime tumorala de peste 2mm poate avea consecințe dezastruoase asupra evoluției ulterioare, cu posibile metastaze cerebrale, pulmonare, hepatice sau pluriorganice.

…

Articolul face parte din campania MedLife Facem România bine. http://www.medlife.ro/facem-romania-bine/

De 26 de ani suntem alături de tine și nu ne oprim. Pentru că azi, mai mult decât oricând medicina înseamnă să te lupți prin știință și cunoaștere.

De la începuturile civilizației, frica este primul lucru care te izbește într-o pandemie. Ca să o alungăm, am luat o serie de măsuri de siguranță, am testat permanent personalul medical, ne-am asigurat că toți pacienții din clinicile și spitalele noastre sunt protejați și tratați. Am pus la dispoziția pacienților servicii medicale integrate, de o complexitate crescută, pentru a putea veni în întâmpinarea tuturor nevoilor lor.

Ne adaptăm continuu la prezent și ne pregătim pentru viitor. Facem România bine.