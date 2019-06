EVALUARE NAȚIONALĂ Matematică 2019. Subiecte și Bareme EDU.RO. Elevii de clasa a VIII-a susțin azi cea de a doua probă

EVALUARE NAȚIONALĂ Matematică 2019. Joi, 20 iunie, elevii susțin proba la matematică. Pentru proba la matematică, elevii pot să utilizeze instrumente de desen.

Candidații trebuie să aibă asupra lor un act de identitate și instrumente de scris cu cerneală sau pastă albastră pentru redactarea lucrărilor, creion negru pentru realizarea desenelor și instrumente de desen la proba de Matematică.

Primele rezultate de la Evaluarea Naţională vor fi afişate pe 25 iunie şi tot atunci se vor putea face contestaţii.

Modele de subiecte de matematică pentru Evaluarea Națională 2019 puteți găsi AICI.

Evaluare Națională 2019, cum se desfășoara examenul

Probele încep la ora 9,00, accesul elevilor în săli fiind permis până la ora 8,30. Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de două ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev. Probele sunt monitorizate audio-video.

Candidaţii trebuie să aibă asupra lor un act de identitate şi instrumente de scris cu cerneală sau pastă albastră pentru redactarea lucrărilor, creion negru pentru realizarea desenelor/schemelor şi instrumente de desen la proba de Matematică.

Potrivit MEN, este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte precum ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete etc. De asemenea, elevii vor fi informaţi că este interzis accesul în săli cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., precum şi cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informaţii sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.).

Calendar Evaluare Națională 2019

18 iunie – Evaluare Națională la Limba și literatura română – probă scrisă

20 iunie – Evaluare Națională la Matematica – probă scrisă 21 iunie – Evaluare Națională la Limba și literatura maternă – probă scrisă

25 iunie – Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 12:00)

25 iunie – Depunerea contestațiilor (orele 14:00 – 20:00)

26-28 iunie – Soluționarea contestațiilor

29 iunie – Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor