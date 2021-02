Studenții străini vor să își înghețe anul sau să renunțe la studii în România, din cauza pandemiei

În plină pandemie de coronavirus, marile universități din țară s-au confruntat cu o problemă extrem de gravă: dorința studenților străini de a renunța complet la studii sau de a îngheța anii universitari.

Sute de tineri au plecat definitiv din universitățile din Moldova, de exemplu. La Iași, psihologii din campusuri au avut o misiune extrem de delicată. Să îi convingă pe tinerii din străinătate să nu abandoneze facultatea. În interesul ambelor părți.

13% dintre cursanți, mare parte dintre ei străini, au fost cât pe ce să renunțe la studiile la Iași. 8% dintre ei și-au înghețat studiile universitare sau chiar le-au abandonat.

Andra Drăgan, psiholog USAMV Iași: „Da, au fost niște cazuri în care studenții voiau să renunțe la facultate, însă i-am contactat telefonic, am încercat să am o discuție cu ei, am încercat să povestim. Pentru cei străini este dificil cu plecările în străinătate, acasă la ei și se gândeau că poate ar fi un efort foarte mare să revină în țară, la noi, în România.”

Studenții străini sunt speriați de criza economică prin care încă trec țările lor și care le afectează și bugetul familiei. Dar și din cauza restricțiilor cauzate și impuse în perioada epidemiei de coronavirus din România.

Manon Grillet, studentă Medicină Veterinară, USAMV Iași: „Când mă simt rău, știu că mă pot baza pe psihologul meu, el mă face să văd problema în ansamblu și mă ajută să îmi îmbunătățesc starea în fiecare zi. Mă ajuta să îmi ajustez nivelul de stres, stima de sine scăzută.”

E.G, studentă USAMV Iași: „Anul trecut a fost foarte greu pentru mine. Teste diferite pe timp de carantină, obligația de a mă întoarce în țara mea, apoi să vin înapoi în România, simțeam cum se schimbă lucrurile de pe o zi pe alta, nu puteam ține pasul, totul în capul meu era instabil, și, într-un final, nici nu am mai urmat cursurile online, abia mai mergeam la ore. Iar când mă duceam, mă pierdeam în idei și nu eram atentă la cursuri.”

De la începutul anului universitar în curs, numărul tinerilor care au avut nevoie de îndrumarea psihologilor a crescut cu peste 50%. Cele mai multe probleme au fost cauzate de lipsa de comunicare și distanțarea fizică.

Larisa, studentă USAMV Iași: „Am învățat să trec peste momentele mai grele, mai dificile, plictiseala, oboseala, lipsa chefului de a învăța.”

Consilierea psihologica s-a făcut online sau direct la cabinet.

Diana Lupu, psiholog: „Tehnicile pe care le-am arătat și pe care ei le-au interorizat au ajutat foarte mult, a crescut chiar și modul în care ei gestionau planul de învățământ, de exemplu.”

Monica Ciolac, psiholog UMF "Grigore T. Popa" Iași: „Familia nu mai putea să îi susțină la facultate, trebuiau să stea în zona lor de reședință, au ales unii fie să își înghețe studiile și chiar dublandu-se cu dificultățile ridicate să și renunțe la aceste studii. O parte din studenții străini nu au avut posibilitatea să se întoarcă în țara lor de origine.”

La Universitatea de Științe Agricole învață 250 de studenți străini, iar la UMF Iași sunt înmatriculați de 10 ori mai mulți cursanți veniți din afara granițelor.