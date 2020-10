Se închid tot mai multe școli. Toate unitățile din București ar putea trece la scenariul roșu

De la o zi la alta se închid tot mai multe şcoli din cauza îmbolnăvirilor. Sunt peste 500 în toată ţara, care funcţionează după scenariul roşu, dintre care 39 în Capitală.

Iar federaţiile de părinţi, dar şi unii profesori, cred că până la finalul săptămânii toate unităţile de învăţământ din Bucureşti îşi vor suspenda cursurile. Grav este că nu toate sunt pregătite pentru ore online. Consiliul elevilor arăta într-un studiu realizat în mai multe şcoli că peste 20% dintre elevi nu au cu adevărat acces la dispozitive electronice.

Trei elevi încearcă împreună să descifreze lecţia la istorie de pe ecranul unui singur telefon. Cu ei se află îngrijitoarea centrului de zi unde îşi fac temele sau participă la cursurile online. Sunt 40 de elevi de la clasa 1 până la clasa a 12-a. Fac şcoală cu toţii pe trei dispozitive: un telefon, un laptop şi o tabletă.

Elevă: ''Noi suntem fraţi cu un singur telefon. Este foarte greu să lucrăm de pe telefon ''.

Îngrijitoare: ''E un grup de elevi din clasa a 7-a. E greu să vadă predarea care se face. Avem și un grup de elevi din clasa a 5-a şi a 6-a şi încercam să combinăm ca fiecare să aibă acces''.

Din martie şi până acum, aceşti copii şi mulţi alţii au primit doar promisiuni din partea autorităţilor. Probleme nu sunt doar în astfel de centre, ci şi în familiile care nu îşi permit să cumpere tablete.

Alina, mama unei eleve: „Școala online nu se poate face de pe un telefon mobil. Facem de pe pe un laptop, pentru că fetița mea are ochelari. În decursul unui an, 3 consultaţii, de la astigmatism simplu am ajuns la unul compus.”

La nivel naţional situaţia este şi mai gravă. În Bacău toate şcolile funcţionează după scenariul roşu. În această familie sunt 9 copii, iar 5 dintre ei sunt la şcoală. Toţi împart 2 telefoane, însă marea luptă se duce pentru semnal.

Copil: „Mi-e greu, că nu înţeleg multe cuvinte din ce spune doamna, nu am semnal, mă duc în grădină.”

Iar de la zi la zi, tot mai mulţi părinţi află ca şcoala trece în scenariul roşu.

În Bucureşti, numărul şcolilor care se închid creşte de la o zi la alta. Din cele 607 unităţi de învăţământ de stat şi privată, 28 sunt în scenariul roşu după ce mai mulţi elevi sau profesori au fost testaţi pozitiv şi 11 şcoli închise din cauza lipsei infrastructurii. La nivelul municipiului Bucureşti avem şi 2.000 de elevi în carantină sau izolare şi 253 de cadre didactice în aceeaşi situaţie care însă continuă să predea.

Eugen Ilea, preşedinte Federaţia părinţilor: "Ne îndreptăm spre scenariul roşu nedorit nici de părinţi, nici de profesori. Din păcate, mergem cu paşi mari spre acest scenariu. Undeva pe miercuri-joi să avem o astfel de decizie. Dacă odată cu începerea anului şcolar s-au făcut ceva investiţii în şcoala online, după inceperea anului şcolar am constatat că infrastructura nu funcţionează".

Reporter: "N-a fost timp? "

Eugen Ilea, preşedinte federaţia părinţilor: "Timp a fost, haideţi să fim serioşi, au fost 7 luni de zile".

Cum se desfășoară de fapt orele în online

Conform unui studiu realizat de Consiliul elevilor din Bucureşti, peste 21% dintre copii au spus că nu au acces la internet sau nu au dispozitive pentru lecţiile online.

Cătălin Ifrim, vicepreședinte CMEB: "În proporţie de 40%, elevii care au participat la sondaj ne-au transmis că nu se suprapun din punct de vedere temporal. Cei care sunt fizic primesc informaţii în avans faţă de cei de acasă, apar discrepanțe care cresc. Temele nu pot fi trimise la timp aşa cum ne-am dori. Aici s-ar putea să ne axăm pe nepregătirea domnilor profesori, însă nu putem să-i condamnăm pentru că aceste lucruri ţin şi de autorităţi ".

La nivel naţional, 517 unităţi de învăţământ sunt în scenariul roşu. Alte peste 5.100 de școli din toată ţara funcţionează conform scenariului galben.