Școlile în care elevii de clasa I au colegi și de 50 de ani. ”Nu am fost deloc la școală”

În 13 ani, peste 170.000 de români, majoritatea cu un trecut tulbure, care i-a împiedicat să meargă la scoală, au primit a doua şansă şi au învăţat să scrie şi să citească.

I-a ajutat programul de alfabetizare rapidă, derulat de Ministerul Educaţiei în 350 de scoli. Elevii au până în 50 de ani şi au trecut cu greu peste ruşinea de a începe şcoala cu bastonaşe. În timp ce în Constanța, de pildă, sunt peste 800 de cursanţi, în Vaslui s-au înscris mai puţin de 60.

În Programul "A doua şansă", o elevă de clasa a patra din Bucureşti a venit la ore cu bebeluşul.

”Pe mine m-a lăsat mama de la doi ani. Nu am fost deloc la școală. Am luat-o de la zero. Nu ştiam chiar nimic şi nu mă angaja nimeni fără şcoală”, explică ea.

Un bărbat, ajuns acum la 39 de ani, a abandonat scoala, ca să-şi întreţină familia. E ochi şi urechi la învăţătoare.

”Sunt cuvinte sau expresii pe care până la 39 de ani nu le-am întâlnit. Vreau să fac măcar 8 clase. Am prieteni cărora le-am spus că sunt la şcoală, în clasa a patra şi au început să râdă”, spune el.

Bărbatul încheie interviul plângând, cu gândul la fiica de clasa a şasea, pe care o roagă să îl mai ajute la teme. Are însă colegi mai tineri cu aproape 30 de ani.

La Mihai, lucrurile stau total diferit. Părinţii s-au lăsat greu convinşi să îi facă certificat de naştere. Are 13 ani şi e în clasa întâi.

”Ca să învăţ aş putea face orice! Dacă mă pune să scriu toată ziua, scriu, pentru că e tot un învăţământ”, spune el.

Prof. Laura Verde, directorul școlii: ”Problemele socio-financiare ale zonei sunt colosale! Noi şcolarizam copii cu probleme mari acasă, cu părinţi în sistemul penitenciar, copii care stau într-o garsonieră de 10 mp, 10-12 locatari. La noi la şcoală, cel puţin, e foarte important ca noi, cadrele didactice, să avem creierii zdraveni!”

Asta pentru că unii cursanţi sunt controlaţi la intrarea în şcoală de droguri şi arme, pentru că în trecut au comis furturi sau tâlharii.

În cartierul Ferentari, la şcoală 136, sunt înscrişi 500 de elevi. 100 dintre ei sunt în Programul "A doua şansă", destinat alfabetizării. Şcolarii au de la 11 la 50 de ani. Cei mai mici sunt aduşi cu întârziere de părinţi la şcoală, iar unii dintre cei mai în vârstă sunt aici în urma unei înţelegeri cu serviciul de probaţiuni, pentru că au o condamnare penală şi aşa au putut să evite închisoarea.

În ultimii 3 ani, s-au înscris cu 50 la sută mai mulţi cursanţi decât în 2013, aşa că Ministerul Educaţiei a suplimentat programul cu o mie de locuri pentru toată ţara. 75 la sută dintre cursanţii sistemului finalizează cursurile de la "A doua şansă", adică absolvă învăţământul obligatoriu.

