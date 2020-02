Părinții nu vor mai putea alege învățătorii la care își înscriu copiii. Cum se vor forma clasele

"Luptă aprigă" pentru o anumită învăţătoare la clasa pregătitoare, s-ar putea sfârşi odată cu noul an şcolar, în Capitală.

Inspectoratul a făcut o serie de recomandări privind repartizarea copiilor: în ordine alfabetică sau prin tragere la sorţi, atât ei, cât şi profesorii. Şcolile din judeţul Timiş, funcţionează după acest principiu de 4 ani.

Pentru a evita listele interminabile cu elevi înscrişi la aceeaşi învăţătoare - care se formează an de an, dar şi nemulţumirile părinţilor, inspectoratul şcolar a venit cu soluţii.

Liliana Teodoriuc, inspector școlar adjunct al ISMB: "Repartiţia la clase să se facă în felul următor: primul elev merge la clasa pregătitoare a, al doilea elev la clasa pregătitoare b şi aşa mai departe. După ce ocupăm cu câte un loc fiecare clasă, reluăm procedeul. Dacă sunt elevi gemeni sau tripleţi, aceia trebuie să mearaga în aceeaşi clasă, la soliticarea părintelui. Şi avem şi o a doua recomandare, să se tragă la sorţi repartizarea domanelor învăţătoare"

La şcolile din Capitală sunt înscrişi în prezent, în clasele pregătitoare, 16.700 de copii, dintre care aproximativ 15.000 sunt la şcolile de stat. Pentru anul şcolar următor, atunci când distribuirea s-ar putea face în ordinea alfabetică, în funcţie de numele de familie, înscrierile vor începe în lună martie.

Sunt însă unităţi de învăţământ care au implementat deja metode diferite pentru înscriere. Este şi exemplul unei școli din Sectorul 3 al Capitalei: reprezentanţii ei au tras la sorţi clasele în care au fost repartizaţi copiii.

Ionuţ Tolescu, directorul adjunct al Școlii Gimnaziale nr. 195: Noi am făcut-o puţin altfel, mai precis am împărţit numărul de elevi în fete şi băieţi în urne transparente, am împărţiri numărul de clase, în prezenţa a 20-30 de părinţi. Mare parte din ei sunt mulţumiţi, o mică parte sunt nemulţumiţi.

Reporter: Ce i-a nemulţumit?

Ionuț Tolescu: Faptul că nu au picat la învăţătoarea pe care şi-o doreau pt copilul lor.

Pe de altă parte, în judeţul Timiş, copiii au început să fie repartizaţi în clase, în ordine alfabetică, de patru ani. La început a fost o recomandare din partea inspectoratului şcolar, dar în timp a devenit un criteriu obligatoriu.

Mihaela Șora, directorul Şcolii Generale nr. 30, Timişoara: "Încă la începutul anului şcolar, părinţii care urmau să îşi aducă copilul în noul an şcolar veneau spre direcţiune, unii într-adevăr cu pretenţii la o anumită învăţătoare, au fost ani în care am avut şi 50 de solicitări la un singur cadru didactic."

În prezent, legea educaţiei prevede ca într-o clasă să existe un număr maxim de 25 de elevi, însă locurile se pot suplimenta.