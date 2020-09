Părinți revoltați după ce copiii lor au fost mutați la altă școală, la 9 km depărtare

Unele schimbări în sistemul de învăţământ au fost anunţate pe ultima sută de metri.

Părinţii şi copiii dintr-o şcoală din comuna Zagra, judeţul Bistriţa-Năsăud, sunt revoltaţi că abia vineri au aflat că elevii de gimnaziu au fost mutaţi în altă şcoală, aflată la 9 kilometri distanţă.

Luni au protestat vehement şi au ameninţat că boicotează cursurile, însă conducerea Inspectoratului susţine că decizia comasării şcolilor rămâne neschimbată.

Luni dimineaţă, aproape 100 de părinţi, bunici şi copii s-au adunat în faţa şcolii din satul Suplai. Cu ghiozdanele în spate, cei peste 30 de elevi de gimnaziu nu şi-au văzut dascălii şi nici nu şi-au primit manualele.

Oamenii spun că abia vineri au aflat că şcoala din satul lor rămâne închisă, iar copiii trebuie să meargă să înveţe în altă localitate şi să facă naveta 9 kilometri.

Copiii sunt repartizaţi acum în două şcoli, din satele aceleiaşi comune, Poienile Zagrei, respectiv Zagra. Şi vor învăţa în ture, adică după scenariul galben. De noile măsuri nu ştiau nici angajaţii şcolii.

Conducerea şcolii, care răspunde de toate unităţile de învăţământ din comună, spune că în satul respectiv sunt prea puţini copii.

Viorel Feldrihan, directorul școlii gimnaziale Zagra: „Conform normării, noi am obţinut 5 clase pe comună şi din partea inspectoratului, fără simultane, şi atunci am zis să comasăm şi cel mai aproape era de Poienile Zagrei, am băgat microbuz să vină copiii acolo. Dar părinţi nu sunt de acord, nu pot să am două clase acolo, pentru că mi-ar trebui trei profesori şi nu am bani să îi plătesc.”

Cei de la Inspectoratul şcolar susţin că nu are altă soluţie decât comasarea, dar părinţii sunt hotărâţi să nu îşi trimită copiii în altă şcoală.