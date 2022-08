Ministru: Aproape 4000 de școli funcţionează fără autorizaţii de securitate la incendiu

862 dintre acestea sunt în curs de conformare, a declarat marţi ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, în cadrul videoconferinţei cu prefecţii şi inspectorii şcolari judeţeni pe tema începerii anului şcolar, la care a participat şi premierul Nicolae Ciucă.

"Până în prezent au fost evaluate 17.872 unităţi de învăţământ. Vreau să atrag atenţia că ne confruntăm cu o problemă sensibilă reprezentată de securitatea de incendiu a clădirilor în care funcţionează instituţiile de învăţământ. În acest sens, după analizarea datelor raportate de către structurile teritoriale a rezultat faptul că, din punctul de vedere al securităţii de incendiu, dintr-un total de 25.606 clădiri aparţinând unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi private - 17.117 construcţii nu necesită obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu. Pentru 4.706 construcţii au fost emise autorizaţii de securitate la incendiu, iar 3.783 de clădiri funcţionează în prezent fără acest act administrativ, 862 dintre acestea fiind în curs de conformare", a spus ministrul, potrivit Agerpres.

Potrivit acestuia, din cele 17.872 de unităţi de învăţământ preuniversitar evaluate la nivel naţional 57% nu sunt asigurate cu pază, iar 43% unităţi de învăţământ beneficiază de o formă de pază asigurată cu resursă proprie, cu societăţi specializate de pază sau în format mixt.

"O atenţie deosebită trebuie să acordaţi gestionării traficului rutier în preajma unităţilor de învăţământ. (...) Pentru transportul elevilor la nivel naţional au fost identificate 4.826 de mijloace de transport şcolar, din care 330, aproximativ 7%, sunt nefuncţionale", a arătat Bode.

El a spus că la deschiderea noului an şcolar se vor afla în teren 8.800 de poliţişti, jandarmi şi pompieri.

"Vom avea în teren la deschiderea anului şcolar peste 8.800 de efective ale Ministerului Afacerilor Interne - poliţişti, jandarmi, pompieri - care vor asigura îndeplinirea activităţilor de menţinere a ordinii publice, respectiv a acelor pe linia situaţiilor de urgenţă. Aici am inclus şi cei peste 1.000 de poliţişti locali", a susţinut ministrul de Interne.

Bode a declarat că o altă prioritate este reprezentată de prevenirea traficului de substanţe interzise în mediul şcolar.

"Astfel, la nivelul fiecărui judeţ vă solicit să stabiliţi direcţii clare de acţiuni şi activităţi concrete care să conducă la creşterea rezilienţei instituţiilor de învăţământ faţă de acest flagel şi să faceţi demersurile necesare pentru conştientizarea efectelor nocive ale consumului de droguri. Amintesc aici că pe linia combaterii în anul 2021 am avut peste 7.000 de dosare penale de consum şi deţinere de droguri, am destructurat peste 50 de grupări infracţionale şi am trimis în judecată peste 1.600 de persoane, 2,8 tone de droguri fiind confiscate anul trecut", a spus Lucian Bode.

Sursa: Agerpres
Dată publicare: 30-08-2022 11:27