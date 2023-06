Guvernul adoptă memorandumul prin care vrea să oprească greva din Educație. Mesajul premierului Nicolae Ciucă

Șeful Executivului şi-a exprimat convingerea că odată ce memorandumul va fi publicat în Monitorul Oficial dascălii vor înţelege angajamentul coaliţiei de guvernare şi vor lua decizia de a reveni la catedră.

"Astăzi, tocmai pentru a oferi garanţii suplimentare faţă de concretizarea măsurilor pe care le-am adoptat, vom aproba un memorandum în cadrul unei declaraţii pe care o vom aproba în Guvern şi o vom publica în Monitorul Oficial. Exact cu elementele de referinţă legate de prevederile salariale pentru debutanţii din Educaţie în grila de salarizare specifică noii legi a salarizării şi, desigur, celelalte măsuri care au fost prevăzute în interiorul memorandumului în ceea ce priveşte investiţiile în infrastructură din instituţiile de învăţământ ", a declarat, în cadrul şedinţei de Guvern, Nicolae Ciucă.

Acesta a menţionat şi faptul că şi-a asumat alături de liderul social-democraţilor, Marcel Ciolacu, în numele PNL şi PSD, semnarea unui angajament politic pentru a oferi acele garanţii prin care să determine cadrele didactice şi celelalte categorii de personal din Educaţie să reia procesul de învăţământ, pentru a finaliza anul şcolar.

"Aici nu este vorba doar de relaţia dintre membrii sindicatelor şi Guvern, este vorba de impactul şi consecinţele acestor decizii asupra a milioane de copii, asupra a milioane de părinţi, şi, cel mai important, asupra a sute de mii de copii care urmează să susţină Evaluarea naţională şi Bacalaureatul. Toate aceste chestiuni sunt convins că dascălii noştri le înţeleg şi înţeleg de asemenea apelul la încredere şi raţiune pe care-l fac de la masa Guvernului pentru a înceta această grevă şi a putea să finalizăm şi să închidem anul de învăţământ, concretizând tot ceea ce am discutat în documente oficiale care sunt absolut angajante pentru Guvernul României în respectarea angajamentelor pe care le avem faţă de sistemul de educaţie", a mai declarat Ciucă.

Ciucă: Educația și Sănătatea, prioritățile Coaliției

Premierul a reiterat şi faptul că Educaţia şi Sănătatea sunt priorităţi ale actualei coaliţii de guvernare.

În completare, ministrul Educaţiei, Ligia Deca, a precizat că discuţiile cu sindicaliştii din învăţământ au continuat şi cu privire la Contractul colectiv de muncă.

"Pe lângă măsurile concrete luate deja prin intermediul celor două ordonanţe de urgenţă din ultimele săptămâni, precum şi prin declaraţia cu anexă memorandumul de astăzi, noi am continuat discuţiile pe contractul colectiv de muncă şi, aşa cum s-a văzut şi în comunicatul federaţiilor sindicale, sunt o serie de măsuri menite să sprijine pe viitor întreg personalul din învăţământ", a declarat Ligia Deca.

Ea a menţionat şi întâlnirile avute cu inspectorii şcolari în vederea elaborării unui program de recuperare a orelor pierdute din cauza grevei.

"De asemenea, noi încă de la începutul săptămânii am organizat întâlniri împreună cu inspectorii şcolari de la nivel judeţean, care la rândul lor organizează întâlniri cu directorii şcolilor, pentru a organiza un program de recuperare, în aşa fel încât cadrele didactice şi personalul care revin în unităţile de învăţământ să aibă posibilitatea să recupereze aceste zile în care nu au lucrat pentru că au fost în mişcarea aceasta de protest. Există toate premisele şi toată disponibilitatea pentru a putea recupera până la finele anului şcolar şi noi avem toată disponibilitatea în a găsi cele mai bune soluţii", a afirmat Deca.

Potrivit acesteia, la nivelul unităţilor de învăţământ "toată lumea îşi doreşte să se reia activitatea, pentru a se putea încheia situaţia şcolară şi ar putea să susţinem examenele naţionale".

"Mai mult decât atât, am uşurat acest proces de închidere a situaţiilor şcolare, şi anume am modificat regulamentul de organizare internă şi de funcţionare în sistemul de învăţământ în aşa fel încât să se poată închide situaţia şcolară de către cadrele didactice - subliniez - cu mai puţine note, deci, să nu mergem pe numărul de note care ar fi fost necesar dacă am fi avut un an fără întreruperi, ci să putem să facilităm încheierea situaţiilor şcolare în interesul elevilor", a mai declarat Deca.

Sursa: Agerpres Etichete: , , , , Dată publicare: 08-06-2023 12:01