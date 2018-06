EVALUARE NAȚIONALĂ 2018. Elevii de clasa a VIII-a susțin proba la Limba și Literatura Română

iStock

EVALUARE NAȚIONALĂ 2018. Elevii de clasa a VIII-a vor începe, luni, probele scrise la examenul de Evaluare Națională. Prima probă susținută este cea la Limba și Literatura Română.

EVALUARE NAȚIONALĂ 2018. Examenul de Evaluare Națională la Limba și Literatura Română va începe la ora 09:00 și va dura două ore, iar elevii de clasa a VIII-a vor trebui să se prezinte în sălile de examen cu jumătate de oră înainte de începere probei.

EVALUARE NAȚIONALĂ 2018. În săli, candidaţii nu vor avea acces cu telefoanele mobile, manuale, fişe sau alte materiale care ar putea reprezenta surse de inspiraţie. Absolvenţii clasei a VIII-a vor putea intra in sălile in care are loc examinarea doar cu buletinul sau certificatul de naştere. Pe durata examenului, sălile de clasă vor fi supravegheate video şi audio.

EVALUARE NAŢIONALĂ 2018. Elevii de clasa a VIII-a vor avea de rezolvat două subiecte. La primul subiect, elevii au de rezolvat şase cerinţe pe baza unui text la prima vedere şi să redacteze o compunere. Al doilea subiect al examenului de evaluare este format dintr-un alt text la prima vedere cu şase cerinţe. De asemenea, elevilor li se va cere şi să scrie o naraţiune pe marginea unei teme date.

EVALUARE NAȚIONALĂ 2018. Subiectele și baremul de corectare vor fi publicate pe stirileprotv.ro imediat după ce vor fi publicate.

EVALUARE NAŢIONALĂ 2018. Primele rezultate ale examenului vor fi afişate pe 23 iunie, iar în aceeaşi zi, întrele orele 14.00 - 19.00, se vor putea depune contestaţiile. După soluţionarea contestaţiilor, notele finale ale examenului de evaluare naţională vor fi făcute publice pe data de 23 iunie 2018.

EVALUARE NAŢIONALĂ 2018. Notele obținute la Evaluarea Naţională va reprezenta 75% din media de admitere la liceu. Media claselor V-VIII va conta în proporţie de 25% în vederea stabilirii notei finale de admiterea la liceu.

EVALUARE NAŢIONALĂ 2018 - calendar

11 iunie 2018: Limba şi literatura română – probă scrisă

13 iunie 2018: Matematică - proba scrisă

14 iunie 2018: Limba și literatura maternă - proba scrisă

19 iunie 2018: Afișarea primelor rezultate - până în ora 12:00

19 iunie 2018: Depunerea contestațiilor - între orele 14:00 - 19:00

23 iunie 2018: Afișarea rezultatelor finale

