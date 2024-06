Elevii care dau Evaluarea Națională și Bacalaureatul cer Ministerului Educației să-și vadă lucrările după primele rezultate

Mai mult, cer afișarea notelor acordate de fiecare corector al tezelor în parte! Sunt idei bune, spun dascălii, doar că e prea târziu! Marți absolvenții de gimnaziu dau prima probă la limba română. Pentru ei am cules de la profesori, dar și de colegii mai mari o serie de sfaturi practice.

Susținătorii cer ”vizualizarea lucrării elevului în format digital”, pentru a evita contestațiile în orb. Potrivit procedurilor, nota acordată elevului după contestații este cea finală. În o treime din cazuri, candidații se aleg cu note mai mici.

Ovidiu Pânișoară, specialist în științele educației: „Nu e o idee rea. Nu e rău ca omul să-și vadă munca și să vadă cum a fost evaluat. Asta e o mare deficiență a școlii românești. Este o cutie neagră, o chestiune închisă modul cum ai fost evaluat. La evaluările finale vezi doar niște punctaje.”



Cât despre ideea de a afișa toate notele acordate de membrii comisiei de corectare - și nu doar media - teoretic, platforma digitalizată va semnala diferențele mari iar șeful comisiei e obligat să verifice erorile. Cel mai sigur - spun profesorii - e ca elevii să facă tot ce pot, ca să nu ajungă la contestație.

Cristian Ciocaniu, profesor de limba română: „Să aibă grijă ce mănâncă în ziua examenului și cu o zi înainte, pentru că s-ar putea să iasă mai devreme decât își doresc. Sigur că nu recomand să vină în ziua examenului cu teancul de foi, manuale, culegeri.”

Elevă: „Luați o pauză de o zi, să vă relaxați, să vă adunați forțele.”

Femeie: „Să se odihnească, să se hidrateze, să fie într-o stare mentală bună, și știu că au emoții, nu poți să nu ai.”

Oare câți dintre cei care sunteți deja adulți nu v-ați trezit spunând, înainte de un examen, ”eu nu mai știu nimic... am uitat tot”! E o reacție normală, sub impactul emoțiilor, dar ce a învățat un elev în 4 ani de gimnaziu sau de liceu s-a sedimentat în memoria de lungă durată și își va face loc spre foaia de hârtie. Copii, nu-i ascultați pe colegii care spun, în sala de clasă, ”să vezi ce greu or să dea anul ăsta!” Profesorii spun că oficialii din Ministerul Educației nu își permit să conceapă decât subiecte de nivel mediu, date fiind rezultatele de la simulările de acum câteva luni.

Elevă: „Să mănânce ciocolată înainte de fiecare examen, să le dea energie. Și să se bazeze pe ce știu, că dacă au învățat n-au de ce să-și facă griji.”

Bărbat: „Să transcrii greșit enunțul problemei pe foaie...”

Apoi, supralicitarea, în fața unei cerințe pe care elevul o știe bine. Trebuie să scrie strict ce i se cere. Înfloriturile nu se punctează.

