Cîmpeanu, o nouă propunere: Să se renunțe la pragul de vaccinare în zonele cu incidența sub 3 la mie

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, a propus, vineri, ca în localitățile în care rata de incidență este mai mică de 3 la mie, să se poată renunța la acest prag minim de vaccinare.

Sorin Cîmpeanu subliniază că, în acest fel, în școlile din mediul rural din localitățile în care nu sunt infectați, dar nici suficient de mulți vaccinați, să se poată țină cursurile cu prezență fizică.

„În măsura în care autoritățiile sanitare sunt de acord, voi propune următorul lucru: În localitățile în care rata de incidență este mai mică de 3 la mie, să se poată renunța la acest prag minim de vaccinare. În acest fel, am putea da posibilitatea acelor localități din mediul rural în care nu sunt infectați, dar nici suficient de mulți vaccinați, să se poată deschide școala cu prezență fizică. Atrag atenția că tocmai în aceste școli din mediul rural, predarea online este cea mai deficitare. Aceasta e propunerea pe care mi-o voi asuma în raport cu autoritățile sanitare”, a transmis ministrul Educației, potrivit Digi24.

Cîmpeanu: „În această săptămână, lucrurile se desfășoară după regulile cunoscute”

„Oricum, în această săptămână, lucrurile se desfășoară după regulile cunoscute. Am anunțat deja că la nivelul zilei de vineri, în această săptămână, vom rata de vaccinare defalcată pe structuri, în așa fel încât dacă într-o școală dintr-o comună, care are trei cladiri în trei sate diferite, rata de vaccinare este medie sub 60%, dar într-una sau în două școli rata este de peste 60% să poată să înceapă. Acesta este deja un lucru clar și anunțat. În măsura în care autoritățile sanitare vor fi de acord, și la nivelul CNSU, cu propunerea pe care o voi asuma, aceea de deschidere a școlior în toate localitățile în care rata de infectare este de sub 3 la mie, cu condiția respectării regulilor de protecție sanitară, atunci vom anunța public acest lucru”, a adăugat Sorin Cîmpeanu.