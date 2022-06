(P) Ce vei învăța la un curs de first time manager?

Pro TV

Ai fost promovat recent și dorești să construiești o carieră de succes în management? Vrei să descoperi cele mai noi și eficiente modele de creștere a eficienței și productivității unei echipe?

În acest caz, ai toate motivele să urmezi un curs de first time manager organizat de echipa Brightway®!

Participarea la acest training permite dobândirea a numeroase calități, care își vor pune amprenta atât asupra activității individuale, cât și a organizației în ansamblu. Iată care sunt cele mai importante dintre ele!

Beneficiile obținute de cursanți

Individual, fiecare participant la un curs first time manager dobândește o serie de instrumente cu ajutorul cărora va putea să gestioneze mai bine echipa și să rezolve provocările cu care se confruntă. În acest scop, sunt analizate în mod aprofundat obiectivele, rolurile, procesele și relațiile dintre oameni.

Auto-analiza este la fel de importantă, astfel încât este esențial să conștientizezi propriile tipare de comportament și sabotorii personali. Cursanții sunt ajutați să identifice propriile mecanisme de auto-sabotaj în rolul de manager. Ei reușesc să înțeleagă rolul emoțiilor și devin capabili să comunice eficient un mesaj către echipă, să delege diferite tipuri de sarcini, să primească și să ofere feedback pentru a oferi încredere.

Motivația puternică și corectă este motorul oricărei acțiuni reușite. Sunt folosite cele mai noi studii efectuate în domeniul psihologiei comportamentale și al neuroștiinței pentru a identifica tipurile de motivații intrinseci și extrinseci care pot fi implementate în echipă.

Beneficiile obținute la nivel de organizație

Companiile ai căror angajați participă la un curs de first time manager obțin, de asemenea, avantaje semnificative. Datorită unui mod de predare experiențial, se ajunge la o mai bună transmitere a obiectivelor de la manageri către ceilalți membri ai echipei, ceea ce crește performanța generală și duce la economisirea de timp în derularea operațiunilor.

Un alt efect pozitiv pentru companie în ansamblu este reprezentat de creșterea nivelului de inițiativă. Folosind strategiile de motivare și conștientizând modul potrivit de acțiune a managerului în fiecare situație în parte, fiecare membru al echipei își îmbunătățește capacitatea de inițiativă.

Participanții la un curs de first time manager primesc inclusiv instrumentele necesare pentru a produce integrarea cu succes a unor membri noi în echipă. Sunt indicate cele mai bune modalități de a antrena competențele acestora și de a-i ajuta să se adapteze cât mai rapid la noul mediu de lucru.

În plus, trainingul ajută la conștientizarea și asumarea de către participanți a rolului de lider. Pachetul de beneficii pe care fiecare dintre ei îl primește din partea organizației încetează de a mai fi doar un cost și se transformă într-o investiție de succes.

Alte cursuri de leadership și management

Pe lângă un curs first time manager, echipa Brightway® organizează și alte traininguri, care pot ajuta în egală măsură la construirea unei cariere. Astfel, trainingurile de leadership strategic permit însușirea unei adevărate arte a conducerii, care îl ajută pe un lider să își definească direcția și să devină o sursă de inspirație pentru cei din jur.

De un interes deosebit se bucură și trainingul de managementul schimbării, care pornește de la constatarea faptului că schimbările și incertitudinea au devenit parte din normalitatea zilnică. Prin urmare, permite crearea și adoptarea unor strategii adaptative pentru a naviga către obiective în contextul actual.

Totul începe însă cu un curs first time manager. Punând baze serioase unei cariere în conducere încă de la începutul acesteia, în timp vei putea să atingi chiar și cele mai îndrăznețe obiective!