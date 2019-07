30 de elevi au ajuns „sa facă dreptate” la Cluj. „E un rol decisiv”

Pe lângă taberele de aventură la mare sau la munte, 30 de elevi din Transilvania s-au jucat, vreme de o săptămână, de-a avocaţii ori magistraţii ori chiar au trecut în boxa inculpaţilor.

Pasionaţi de domeniul dezbaterilor de idei, au participat la o tabără educativă, în Cluj, şi au experimentat situaţii are pot fi oricând reale într-o sală de sală de judecată.

Proiectul-pilot din această vară ar putea fi extins anul viitor, căci a trezit interesul multor adolescenţi.

Elevii care au venit, timp de o săptămână, la Academia Juridică - tabăra destinată celor pasionaţi de culisele tribunalelor şi de amănuntele fiecărei legi - au simulat procese cu cauze penale la Tribunalul Cluj.

Unii au îmbrăcat robele procurorilor, judecătorilor sau ale avocaţilor, alţii au stat chiar în boxa inculpaţilor.

Elev: „Da eu am fost inculpatul şi nu pot să spun că mi-a plăcut, dar a fost confortabil. Am văzut cum funcţionează un process penal. Mi se pare faină tabăra şi am învăţat o groază de chestii de pe parte juridical până pe partea de cyber."

Elev: „E puţin greu, emoţionant şi trebuie să fii atent la ce spun ceilalţi, dar e un rol decisiv şi trebuie să fii atent la tot ce se întâmplă."

Reporter: „Care a fost rolul tău?”

Elev: „Rolul meu a fost de procuror, a fost o experienţă interesantă. Nu am mai fost într-o sală de judecată, sunt entuziasmat, a fost o provocare pentru noi.”

Pustii au fost învăţaţi şi cum să se ferească de capcana consumului de droguri sau cum să nu devină victimele unor infracţiuni cibernetice.

Cristi Dănileț, judecător Tribunalul Cluj: „Încercam să îi obişnuim de mici ca legea e făcută pentru toţi. Până la urmă, educaţia juridică ar trebui să se studieze la şcoală sau, cel tâziu, la liceu."

Oana Marchiș, director executiv Fundaţia Raţiu: „Noi ne dorim să dezvoltăm cetăţeni activi şi funcţionali, să fie conştienţi de rolul lor în societate."

Tabăra a fost gratuită, iar înscrierile s-au făcut pe o reţea socială. Adolescenţii au trimis o scurtă prezentare şi o scrisoare de intenţie. Pe lângă lecţiile juridice, elevii au făcut şi drumeţii în zonă, inclusiv la Salina Turda.

