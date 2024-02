„Vom fi împreună până la adânci bătrâneți o zi întreagă”. Căsătorie de o zi într-un sector din Capitală, de Valentine's Day

În Sectorul 3 al Capitalei, de pildă, cuplurile au ocazia să se căsătorească „de probă”.

Hala industrială „Laminor” s-a transformat în târgul îndrăgostiților. Peste 100 de cupluri au stat la rând pentru căsătoria de o zi.

Deși vor primi un act simbolic, vor să spună „DA”, de probă, de Ziua Îndrăgostiților. Ceremonia este asemănătoare cu cea a unei nunți obișnuite, însă în acest caz, chiar dacă iubirea lor va dura o viață, certificatul va expira a doua zi.

Singura condiție este ca îndrăgostiții să aibă peste 18 ani.

Cei care nu sunt încă pregătiți pentru căsătorie își pot face poze cu replici ale unora dintre cele mai romantice simboluri: „Turnul Eiffel” și „Poarta Sărutului.”

Însă, în prima parte a zilei au avut loc și căsătorii reale. Pentru că tot mai multe cupluri vor să se cunune de Ziua Îndrăgostiților și cred că Sfântul Valentin o să le poarte noroc.

La târgul îndrăgostiților de la Hala Laminor zeci de cupluri așteptau cu emoție să spună „DA” de Sfântul Valentin. Pe măsură ce cuplurile semnau actele oficiale, sala vibra de bucurie și emoții.

Miri: „Suntem puțin emoționați dar ne-am pregătit.

Reporter: Ce vă transmiteți?

Miri: De când ne-am cunoscut, și acum, și vom rămâne împreună până la adânci bătrâneți. Multă dragoste și respect.”

Miri: „Fix acum un an am primit inelul și am zis să fie o zi deosebită.

Reporter: Aveți emoții?

Miri: Un pic, mai multe. Să fim înțelegători și răbdători. Of, da, am emoții, eu o iubesc foarte mult, ce îi transmit? Să fie așa, să nu se schimbe. E perfectă.”

De altfel, cupluri de toate vârstele și-au sărbătorit iubirea.

Cuplu în vârstă: „Nu suntem demult, noi suntem văduvi amândoi. Suntem de un an de zile, dar ne potrivim la expresii, la vorbe, la plimbări, la dans. Nu i-am spus chiar te iubesc, dar țin la tine, te stimez, te respect, să mă respecți, că la vârstă noastră asta trebuie.”

Pe de alta parte, Ziua Sfântului Valentin s-a transformat dintr-o sărbătoare modestă, într-un fenomen comercial global.

Magazinele sunt pline de produse specifice sărbătorii cu mult timp înainte. Iar florăriile au creșteri semnificative în această perioadă.

De pildă, una dintre cele mai mari florării înregistrează în aceste zile vânzări și de 10 ori mai mari decât într-o perioadă obișnuită.

De altfel, îndrăgostiții au cheltuit mai mult pe cadouri decât în alți ani.

Potrivit Institutului Național de Statistică, trandafirii s-au scumpit în medie cu peste 10%, bomboanele de ciocolată cu 17%, o masă la restaurant cu 14 % și o cameră de hotel cu 12%, față de aceeași perioadă a anului trecut.

Sursa: Pro TV
Dată publicare: 14-02-2024 19:26