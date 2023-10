„Nu poți să crezi că se poate întâmpla așa ceva.” Tratată de cancer, deși nu avea această afecțiune

Tânăra, de meserie make-up artist a trebuit să ia o pauza de la job-ul ei pentru a urma tratamentul corespunzător pentru boala necruțătoare pe care creadea că o are. Ea a fost diagnostică în 2019 de cancer de piele, potrivit The Sun.

Greșeala șocantă a fost descoperită abia în 2021, când un alt medic a revizuit dosarele ei medicale după ce s-a mutat în nordul țării.

„Pur și simplu nu poți să crezi cu adevărat că se poate întâmpla așa ceva și nici până în ziua de azi nu am primit o explicație cu privire la cum și de ce s-a întâmplat.

Am petrecut doi ani crezând că aveam cancer, am trecut prin toate tratamentele și apoi mi s-a spus că nu aveam această afecțiune”, a mărturisit femeia.

Tânăra a mai povesit că a fost șocată când a descoprit că de fapt nu avea nicio problemă medicală.

„Am simțit o ușurare când am aflat că nu am această afecțiune dar în același timp am simțit și multă frustrare.”

Megan a explicat că, atunci când a primit prima dată lovitura zdrobitoare a diagnosticului de cancer, una dintre primele ei întrebări a fost dacă tratamentul îi va crea si alte probleme de sănătate.Din păcate, tratamentul urmat i-a afectat fertilitatea.

Megan a cerut ajutorul specialiștilor în neglijență medicală, Hudgell Solicitors, care au obținut o înțelegere extrajudiciară cu Royal Marsden NHS Foundation Trust și Imperial College Healthcare NHS Foundation Trust.

„Acesta a fost, evident, un caz destul de neobișnuit, deoarece Megan a fost diagnosticată în mod eronat cu cancer de piele, ceea ce a avut, evident, un impact psihologic semnificativ asupra ei, având în vedere vârsta ei fragedă”, a declarat avocatul ei.

„Ne pare rău pentru suferința cauzată doamnei Royle și ne cerem scuze fără rezerve pentru eroarea făcută.

Deși nicio înțelegere nu va compensa impactul pe care l-a avut acest lucru, suntem încântați că s-a ajuns la un acord”, a declarat un purtător de cuvânt al North West London Pathology.

Sursa: The Sun Etichete: , , , , Dată publicare: 19-10-2023 10:32