(P) De la diagnostic la vindecare: Povestea uimitoare a unui tânăr care a ȋnvins un cancer de colon agresiv

Este povestea lui Andrei, un tânăr de 34 de ani care a învins un cancer de colon agresiv, descoperit ȋn stadiul IV, când deja metastazase. După trei intervenții, a reușit să scape de o tumoră voluminoasă și să revină la o viață normală.

,,Având în vedere simptomele alarmante, cum ar fi oprirea tranzitului intestinal timp de 4 zile și sângerările anale, am decis să consultăm pacientul în regim de urgență, într-o seară de sâmbătă, imediat ce medicul lui de familie ne-a sesizat despre cazul. Imaginile tomografiei computerizate au relevat o tumoră voluminoasă care obstrucționa complet colonul sigmoid și rectul, cauzând ocluzie intestinală. Prin examinarea directă, cu ajutorul rectoscopului, am putut confirma diagnosticul", a declarat Dr. Octavian Popescu, medic specialist chirurgie generală.

Echipa medicală a intervenit chirurgical în regim de urgență, printr-o operație minim invazivă laparoscopică. În timpul intervenției, s-a constatat că tumoarea metastazase local în pelvis, adică celulele canceroase s-au răspândit, s-au depozitat și au crescut în cavitatea abdominală. În plus, ocluzia intestinală a dus la dilatarea colonului deasupra tumorii, ceea ce a făcut imposibilă abordarea chirurgicală a cancerului și reconectarea părților sănătoase ale colonului. Diagnosticul de carcinomatoză peritoneală și dilatarea colonului au impus elaborarea unui nou plan de tratament. Primul pas a constat în recoltarea de probe din carcinomatoza peritoneală și crearea temporară a unui anus contra naturii pentru a decomprima colonul, permițând pacientului să se hrănească normal până la următorul pas al tratamentului. Analizele și rezultatele biopsiei au fost accelerate pentru obținerea unui diagnostic cât mai rapid posibil. Ulterior, Comisia Oncologică a Spitalului Memorial, împreună cu medicii chirurgi au decis îndepărtarea chirurgicală a tumorii de colon și a carcinomatozei peritoneale, urmată de spălarea cavității abdominale cu chimioterapie încălzită la o temperatură de 42 de grade Celsius timp de o oră și jumătate (procedeu HIPEC). Procedura HIPEC a fost realizată pentru prima dată ȋn Spitalul Memorial, utilizând singura formă de chimioterapie eficientă în eliminarea, în unele cazuri chiar completă, a carcinomatozei peritoneale.

Intervenția chirurgicală s-a desfășurat fără complicații. Imediat după operație, echipa medicală (Prof. Schmitz-Winnenthal, Dr. Octavian Popescu și Dr. Florina Eftimie) a început procesul intens de recuperare. Pacientul a reușit să facă mișcare zilnic, în cameră și pe hol, petrecând minim șase ore în afara patului. În ziua externării, Andrei a putut mânca normal și se putea deplasa fără dureri, deși trecuse printr-una dintre cele mai dificile operații.

,,La nouă luni de la intervenția chirurgicală, Andrei se simte bine, a finalizat tratamentul oncologic și, conform analizelor, este vindecat. La cinci luni de la operație, am scos anusul contra naturii, printr-o altă operație minim invazivă. Atunci am și examinat cavitatea abdominală cu ajutorul unei camere video și, din fericire, nu am identificat semne de recidivă. Calitatea vieții pacientului s-a îmbunătățit destul de repede, nu are dureri, poate avea scaun în mod natural și poate consuma orice tip de alimente. El a intrat în programul nostru intensiv de monitorizare, având în vedere riscul de recidivă al acestei afecțiuni”, completează dr. Popescu.

,,Dr. Popescu nu doar m-a operat, m-a ȋncurajat, m-a ajutat și psihic foarte mult. Ȋl sunam mereu când aveam o problemă, și noaptea, la 12, și dimineața, la 7:00. Era mereu lângă mine, și după intervenții și ȋn timpul chimioterapiei, când aveam dureri și nu știam ce medicamente să mai iau. I-am trimis la un moment dat, un mesaj, ȋn care i-am spus că ȋl iubesc, am simțit asta din tot sufletul. L-am recomandat pe dl. doctor și Spitalul Memorial tuturor prietenilor și cunoscuților”, mărturisește Andrei.

Specialiștii spun că riscul de recidivă al bolii pe care a avut-o Andrei este de peste 40%, așa că un astfel de caz presupune monitorizare constantă, mulți ani de zile după operație. Șansele de supraviețuire și vindecare sunt mult mai mari atunci când diagnosticul și tratamentul sunt stabilite și realizate de o echipă medicală supraspecializată în chirurgia colorectală.

