„Nu ne-a venit să credem”. Un cuplu a făcut o descoperire șocantă în sufrageria sa în timp ce își renova casa

Shaniah Lloyd, în vârstă de 28 de ani, și partenerul ei, Ross Bennett, în vârstă de 25 de ani, își renovau noua casă când au dezlipit podeaua și au făcut descoperirea, relatează Metro.

Tânărul a fost reticent la început, însă și-a făcut curaj și a coborât pe scările care duceau în puț. El a observat că fundul puțului este din lut umed și consideră că dacă l-ar scoate, ar ajunge la apă și ar deveni astfel o fântână funcțională.

Arhivele locale au dezvăluit ulterior că locuința lor se află pe locul unei foste ferme, în Coventry.

„Nu ne-a venit să credem. Sunt pe jumătate încântată și pe jumătate îngrozită. Ross crede că este grozav. Am urmărit totuși The Ring și Silence of the Lambs, așa că sunt puțin înspăimântată de ele, dar și emoționată”, a spus Shaniah.

Shaniah și Ross au cumpărat casa cu aproximativ 192.000 de lire sterline în noiembrie. Proprietatea nu a fost renovată cel puțin din anii 1960.

