FOTO. Descoperire uimitoare în ochiul unei femei de 28 de ani. A crescut acolo timp de 2 ani și era ... viu

O masă necunoscută de țesut care a crescut în ochiul unei femei timp de doi ani s-a dovedit a fi un parazit care trece uneori de la reptile la oameni, spun medicii, potrivit Live Science.

Medicii au semnalat carnea de crocodil contaminată ca fiind o sursă potențială a acestei infecțiii rare, ceea ce ar putea face ca acesta să fie primul caz de acest fel din literatura medicală, au transmis aceștia în publicația de specialitate JAMA Ophthalmology.

Autorii raportului au diagnosticat-o pe femeie cu o infecție numită "pentastomioză oculară", o infecție oculară rară cauzată de paraziți numiți pentastomide. În acest caz, un parazit se înfipsese sub conjunctiva, sau membrana exterioară clară, a ochiului stâng al pacientei. Acolo a crescut până la o lungime de aproximativ 10 milimetri (0,4 inch).

