„Mumiile extraterestre" cu trei degete din Peru, posibil „o nouă specie” din altă parte a galaxiei. Dezvăluiri fulminante

După ce mai multe "mumii extraterestre" au apărut în Peru, cei doi realizatori de filme documentare, Serena DC și Michael Mazzola, care susțin că le-au radiografiat, consideră că ar putea fi "de undeva din altă parte a galaxiei".

Cercetătorii spun despre aceste ființe cu trei degete că sunt diferite de cele studiate în prezent de cercetătorii mexicani și peruani după descoperirile anterioare.

Scheletele ar fi fost descoperite într-o mină în munte, iar una din ființe are aproximativ 1,80 m înălțime, arată publicația Daily Star.

Serena și Michael promit că vor dezvălui mai multe despre mumii la o conferință de presă în West Hollywood, California, marțea viitoare, pe 12 martie. Ei susțin că ființele au o vechime de peste 1.000 de ani și au un ADN „30% necunoscut". De asemenea, ei consideră că specimenele prezintă semne de „inginerie genetică".

This Is Not A Hoax the Nazca Alien Autopsies