„În fiecare zi o căutăm...”. O familie din Constanța își caută, disperată, papagalul Piți, în vârstă de nouă luni

Pasărea, primită cadou, este extrem de îndrăgită, mai ales de cei doi copii ai familiei. A reușit să zboare din casă, când afară ploua, s-a speriat și a dispărut, repede, prin pădurile din zona Corbu.

Ea este Piți. Un papagal din specia Ara, originară din pădurile ecuatoriale din America de Sud. Acest exemplar are capacitatea de a reproduce sunete și cuvinte, ba chiar de a învăța cântece. Un pui poate să coste chiar și cinci mii de euro. Piți are nouă luni și a dispărut în urmă cu cinci zile din comuna Corbu, județul Constanța. Darius și Maia o așteaptă acasă și o caută în fiecare zi.

Darius, fiul proprietarei: „Mă jucam, îi dădeam clementine să le facă suc, că așa fac papagalii Ara. Da, mereu, și o iubesc foarte mult. Da, chiar sper”.

Sorina Anghelescu, proprietara papagalului: „Pur și simplu ne-a ieșit pe ușă, ploua afară, burnița, s-a speriat de apă și a urcat la cer. Am urmărit-o și, după aceea, n-am mai reușit să o vedem unde a ajuns, unde a aterizat. În fiecare zi o căutăm, eu ies de obicei dimineața, pentru că știu că e mai OK, se vede mai bine, se poate auzi mai bine, după-amiază am mai ieșit cu copiii și seara la amurg. Ei sunt mai gălăgioși, și aș putea să o aud în cazul în care ar fi aici”.

Familia Anghelescu are multe animale în curte și le iubește mult. De când a dispărut Piți, o caută zi și noapte. În încercarea de a recupera papagalul, proprietarii au cerut și specialiștilor de la microrezervația din Constanța.

Elena Dorobăț, îngrijitoare papagali: „Ei zboară foarte tare, prind cam 60 de km la oră. De la două, trei grade ei rezistă foarte bine și să fie până în 20 de grade, ce e mai mult e incomod, dar de la două la 20 de grade e perfect”.

Raluca Grigore, muzeograful Microrezervației Constanța: „De cele mai multe ori, ei se întorc sau rămân prin jurul locuințelor. Cine îl găsește, în primul rând, trebuie să știe că nu poate fi lăsat liber în locuință, pentru că el nu este familiarizat cu noua locuință și, atunci, poate să zboare și să se lovească de pereți, de geamurile care nu sunt acoperite, de perdele, și se poate răni”.

Papagalii Ara sunt cunoscuți pentru penajul viu colorat și dimensiunile impresionante, de până la 90 de centimetri lungime. Au pieptul colorat în galben, iar partea dorsală este acoperită de pene de culoare albastră, iar pe frunte și creștet au pene verzi. Cine o găsește pe Piți, este rugat să o ducă la Delfinariul din Constanța și să ia legătura cu cei din microrezervatie.

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 22-03-2023 17:44