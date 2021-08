Zeci de mii de români stabiliți peste hotare iau acolo pensia din România. Ce diferențe există față de pensiile din alte țări

Peste 45.000 de români care au muncit și aici și în străinătate pot face o comparație directă între pensia de la noi și cea din țările vestice.

Cei mai mulți trăiesc în Germania, Italia și Spania, unde banii încasați de vârstnici sunt și de 3 ori mai mulți ca aici. Există inclusiv pensionari români care stau în țări însorite ca Malta, Cipru și Grecia.

Romulus Popescu se pregătește să devină pensionar și în Italia.

Romulus Popescu: ”Pe munca pe care am făcut-o în România iau 1.100 de lei, deci sunt 200 de euro, și calculată ca vechime, armată, studenție, facultate, am 21 de ani. În Italia, neavând 20 de ani munciți, atunci o să iau minim - 580- 600 de euro”.

Și Claudia Tocaru este stabilită de mulți ani în Italia. Primește pensie din România pentru o vechime de 35 de ani ca doctor inginer chimist, dar și o pensie de urmaș în Italia.

Claudia Tocaru: ”Un profesionist, cum am fost eu, iese la pensie cu aproximativ 2.000- 2.500 de euro în Italia. Am ieșit la pensie cu 2.800 de lei, deci 550 de euro. Ca să trăiesc în Italia, norocul meu e că am o pensie de la soțul meu mort, care mă ajută, am 610 euro”.

Pensiile din Spania sau Italia sunt de 3 ori mai mari decât în România

În România, pensia medie este de 1.650 de lei, adică de aproximativ 330 de euro. Asta în vreme ce în Spania ori Italia, vârstnicii iau și de trei mai mult.

Emilia Stoica, președintele Ligii Românilor din Italia: ”O persoană care lucrează într-un regim mai normal, ca muncitor, ca operator în diverse domenii, iese la pensie cam cu 1.300-1500 și nu este o pensie rea. Trăiești decent și te mai și plimbi”.

Aproape 2.500 de români își primesc pensia în Italia pentru cât au muncit în România înainte să plece din țară. Alți 4.000- în Spania. Cei mai mulți – 33.000 - sunt în Germania și în Ungaria.

În total, aproape 47.000 de romani stabiliți în alte state europene își încasează acolo banii cuveniți, arată datele Casei de Pensii transmise la solicitarea Știrilor ProTv.

Dacă v-ați gândit să vă retrageți din activitate pe meleaguri ceva mai însorite, să știți că deja 3 români au ales Malta. Alți 33 sunt în Cipru, iar 500 de români primesc banii din Grecia.

Pensia din România, încasată de la statul unde locuiești

Dacă în România abia s-a aprobat posibilitatea ca cine dorește să poată munci până la 70 de ani, în alte state creșterea vârstei de pensionare deja este un fapt.

De exemplu, în Grecia, unde bărbații ies la pensie la 67 de ani, adică lucrează cu doi ani mai mult decât românii.

Dacă vă mutați în străinătate, puteți solicita pensia pentru munca din România la instituția care se ocupă de pensii în țara respectivă. Toată procedura poate dura câteva luni.

Pensionari peste hotare

Germania – 22.184

Ungaria – 11.321

Spania – 3.966

Austria – 2.891

Italia – 2.485

Franța – 1.195

Sursa: Casa de Pensii

VALOARE PENSIE MEDIE

România - 336 euro

Italia - 1.265 euro

Spania - 977 euro

sursa: INS, INPS