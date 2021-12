Zeci de cămile, descalificate de la un concurs de frumusețe, pentru că au fost injectate cu Botox și aveau lifting facial

Premiile de la Festivalul de cămile Abdulaziz se ridică la 66 de milioane de dolari, iar injecțiile cu botox, liftingurile faciale și alte modificări cosmetice pentru a face cămilele să arate mai bine sunt strict interzise, notează AP.

Jurații decid câștigătorul în funcție de forma capetelor, gâtului, cocoașelor sau posturile cămilelor.

În acest an, s-a descoperit că zeci de crescători de cămile au injectat buzele și nasurile cămilelor, au folosit hormoni de creștere și au făcut alte retușuri.

„Clubul este dornic să oprească toate actele de manipulare și înșelăciune în înfrumusețarea cămilelor”, se arată în raportul oficial.

More than 40 camels are disqualified from £49million Saudi beauty pageant after dozens of animals were given BOTOX, face lifts and muscle-boosting hormoneshttps://t.co/UTlZJPv7Bm pic.twitter.com/tv9Dih9wYB