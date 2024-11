Vreme atipică în noiembrie. Bucureștenii s-au bucurat de temperaturile ridicate la terase și ăn parcuri

În Centrul Vechi din Capitală, terasele și cluburile au fost pline de oameni dornici de distracție și relaxare.

Străduțele s-au umplut imediat, mai ales că vremea a ținut cu petrecăreții.

Tânără: „Ar trebui să fie mult mai frig, dar e ok. După facultate mai trebuie și puțină relaxare. Sunt cu prietena mea din copilărie, doar la terasă. Am ieșit ca fetele.”

Bărbat: „Sunt din Israel. Am 70 de ani și am venit aici să petrec cu copiii mei. Vremea e foarte bună. Am venit pe o vreme foarte bună.”

Dacă în anii trecuți luna noiembrie venea cu frig și ploi, anul acesta a adus în Capitală vremea călduroasă. La ora 21, în Capitală se înregistrau 15 grade.

Așa că oamenii s-au îndreptat și spre parcuri. În Cișmigiu, de pildă, mulți au ieșit la o plimbare alături de copii, prieteni sau animalele de companie, mai ales că peisajul tomnatic este superb.

Tânăr: „Este neobișnuit de caldă pentru perioada aceasta, așa că ne bucurăm de ea.

Niște tineri din Cluj și spun că nu se așteptau la temperaturi atât de ridicate pentru începutul lui noiembrie.

Tineri: „Nefiresc de cald. Nu suntem obișnuiți să fie așa. Ne-am luat haine destul de groase. Am venit cu palton, dar aici este destul de cald. E ca o zi de vară târzie, jumătatea lui septembrie.”

Însă, vremea schimbă foaia de mâine. Meteorologii anunță schimbări bruște de temperatură, iar maximele se vor situa între 5 și 13 grade Celsius pe timpul zilei.

