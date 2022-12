VIDEO viral. Un elev și-a provocat profesoara la dans. Directoarea adjunctă a filmat totul

Un elev și-a provocat profesoara la un dans, dar spre surprinderea lui și a colegilor, cadrul didactic a ținut bine ritmul.

Directoarea adjunctă a asistat la întreaga scenă și a filmat momentul.

Imaginile au devenit imediat virale și nu mai au nevoie de niciun comentariu.

Our 8th grade Stingrays having a well deserved exam dance break. Of course our teachers are ending 2022 with a win. Love my Stingrays ???????? Happy Holidays @HCPS_SumnerHS pic.twitter.com/Mps92JPJAU