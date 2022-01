VIDEO VIRAL cu un politician pălmuit. Reacția neașteptată a politicianului

La un moment dat, în timp ce politicianul stă la o masă, un fermier dansează prin preajma sa și când ajunge în fața acestuia îl pălmuiește.

În timp ce Gupta a rămas calm și a stat nemișcat pe scaun, ofițerii de securitate l-au prins rapid pe bătrân și l-au dat jos de pe scenă. Imediat, politicianul a comentat că bătrânul “M-a mângâiat cu dragoste”.

Imaginile au fost postate pe Internet și imediat au devenit viral, mulți dintre cei care le-au văzut făcând glume pe seama deputatului.

Și pentru că s-a confruntat cu o mulțime de glume neplăcute după acest incident, deputatul a susținut o conferință de presă împreună cu fermierul pentru a clarifica că a fost doar o palmă dată cu drag și nu o palmă într-un sens dur.

Uttar Pradesh- Farmer leader slapped BJP MLA from Unnao Sadar Pankaj Gupta. This real securitybreach ????????. Pura desh ka same mood hai. @PMOIndia @BJP4India @yogi @brinderdhillon @LambaAlka @CHARANJITCHANNI #70000Kursi700Bande pic.twitter.com/bZONyCdkpR