Imagini virale. O femeie parlamentar din Noua Zeelandă a mers cu bicicleta la spital pentru a naște

Facebook.com

O femeie politician din Noua Zeelandă a mers cu bicicleta la spital, în timp ce era în travaliu, duminică, pentru a naște abia o oră mai târziu, scrie BBC.

„Cu adevărat nu plănuiam să merg cu bicicleta în timpul travaliului, dar s-a întâmplat”, a spus Julie Anne Genter pe Facebook.

Purtătorul de cuvânt al Partidului Verzilor pentru transport nu a făcut acest lucru pentru prima dată - ea era ministru în urmă cu trei ani când a făcut o călătorie similară.

Doamna Genter, în vârstă de 41 de ani, este o avocată binecunoscută și o împătimită a mersului pe bicicletă.

Politicianul născut în SUA a spus că contracțiile ei „nu erau atât de rele” atunci când ea și soțul ei au decis să meargă cu bicicleta.

“Contracțiile nu erau atât de severe când am plecat spre spital, în jurul orei 2 a.m, deși erau la un interval de 2-3 minute și au devenit tot mai intense când am ajuns acolo”, a mai scris Genter, precizând că nașterea a decurs fără complicații, iar fetița este sănătoasă.

Genter s-a născut în Minnesota și s-a mutat în Noua Zeelandă în 2006. A deținut funcția de ministru.