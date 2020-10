VIDEO. Reacția virală a unei femei de 83 de ani la noile restricții impuse în Marea Britanie

Dacă unii britanici consideră că măsurile mai dure sunt necesare, pentru că mulți încălcau regulile, alții spun că se tem pentru viitorul lor, deoarece economia va fi afectată. Din ultima categorie face parte și o femeie de 83 de ani din Barnsley, care a criticat noile măsuri, iar reacția ei a devenit virală pe rețelele de socializare.

„Cred că totul este ridicol, nu ar fi trebuit niciodată să fim în lockdown. Toți oamenii vulnerabili ar fi trebuit să fie ajutați și ținuți acasă, în siguranță. Și noi toți ceilalți, am 83 de ani, nu mă interesează. Mă uit așa, nu mi-au mai rămas prea mulți ani, și nu voi fi ținută în casă când guvernul a greșit totul. Cum putem pune țara pe picioare? Din punct de vedere economic? Unde sunt toți banii? Până la sfârșitul acestui an vor fi milioane de oameni șomeri și știi cine va plăti pentru asta? Toți tinerii. Nu eu, pentru că voi fi moartă", a spus femeia.

“I’ve not got that many years left of me and I’m not going to be fastened in a house.”

Here’s how one 83-year-old in Barnsley reacted to the news that tier three restrictions will be introduced in South Yorkshire from Saturday.

Citește și Europa înregistrează noi recorduri privind pandemia de coronavirus. Franţa extinde interdicţia de circulaţie nocturnă

See more here: https://t.co/Kmf1y5Msfe pic.twitter.com/58YJYfIzvU