VIDEO. Momentul în care un bărbat e atacat de un urs într-un cartier rezidențial

În video se poate vedea cum oamenii încearcă să îl salveze pe bărbat, aruncând cu bețe în animal, relatează Hindustan Times.

Până la urmă, bărbatul a scăpat de urs, care a fugit printre case.

Animalul a fost prins de garda forestieră după o operațiune care a durat cinci ore, a fost tranchilizat și dus înapoi în pădure.

⚠️ Video: Wild bear attacks two people before getting rescued in #India. pic.twitter.com/ui0vrx7Tnm