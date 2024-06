VIDEO. Aproximativ 20 de bărbaţi îmbrăcaţi în negru şi înarmaţi cu ciocane au jefuit un magazin din bijuterii din California

Câțiva suspecți au fost arestați după o urmărire cu maşina, iar poliția a recupera o parte din bunurile furate.

Înregistrări ale camerelor de supraveghere ale magazinului îi surprind pe bărbaţi spărgând vitrinele magazinului, iar apoi sticla tejghelelor şi furând bijuteriile.

Jaful a durat câteva minute, fără ca poliţia să intervină.

US: A Pune based jewellery firm PNG’s Sunnyvale store robbed by multiple robbers in broad daylight.

Nothing was left. All valuables stolen. Showroom ransacked.

Imagine if something like this happened to an American firm in India. The western media would have gone bonkers.… pic.twitter.com/aBcYlMPADt