VIDEO. A început să curgă vin la robinet, într-un orășel din Italia. Cum a fost posibil

Minunea s-a produs, miercuri, după o greșeală a angajaților unui producător din zonă, care a făcut ca vinul să ajungă în conductele de alimentare cu apă a micuței localități și, implicit, în casele oamenilor.

„Spălam ceva în bucătărie. Am oprit robinetul, iar când l-am deschis din nou, a început să curgă vin în loc de apă. Am strigat "bucurie" și am ciocnit un pahar”, a povestit un bărbat în presa locală.

Bucuria localnicilor a rezistat însă doar câteva ore, până când reprezentanții municipalității au rezolvat problema și au dat asigurări că cetățenii nu au fost supuși niciunui risc. „Este doar vin care urma să fie îmbuteliat”, a transmis producătorul.

And yesterday we really laughed. We all needed to laugh. A day to remember. Wine is always the answer#wine #castelvetrodimodena #castelvetro #grasparossa #cantinasettecani #lambrusco pic.twitter.com/nOFT3WmA2R