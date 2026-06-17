Sălbăticiunile ajung în gospodării în căutare de hrană și omoară animalele. Localnicii sunt terorizați și se tem pentru viața lor.

În comuna Zagăr din județul Mureș nu trece noapte fără ca urșii - plecați în cautare de mâncare - să nu-și facă apariția. Ultima dată, o sălbăticiune a dat iama într-o turmă de oi.

Păgubit: „Era urs mare, s-o ridicat în două labe, era nervos, o luat oaia și gata, te poate omorî sau lovi, distruge. E teroare. Vine de două, de trei ori , întruna vine”.

Localnicii sunt disperați și spun că le este teamă să iasă din case.

Păgubit: „L-o văzut cineva la capătul satului ei pornesc după mâncare, ei îs liberi și oamenii îs terorizați”.

Zilnic, la Direcția județeană de mediu ajung sesizări despre pagubele provocate de animalele sălbatice.

Cristina Pui, director Direcția Județeană de Mediu Mureș: „Au fost înregistrate 96 de dosare de pagube, produse de urs și lup la animale domestice, valoarea pagubelor se ridică la 470.000 de lei”.

Potrivit unui ultim recensământ, în județ sunt 1.715 exemplare de urs brun, cu 172 mai multe ca acum un an.