Urs polar zărit în apropierea unui submarin nuclear rusesc. Ce căuta. FOTO

Echipajul a scos submarinul la suprafață pentru a rezolva oa ctivitate dintre cele mai mundane, când atenția animalului a fost atrasă de ciudata apariție din adâncuri.

Russian nuclear submarine jumped on by hungry polar bear... pic.twitter.com/tZ0Mjaej29

Imaginile au surprins momentul în care ursul polar se apropie cu grijă de submarin și adulmecă văzduhul.

Urșii polari se găsesc în zona arctică în SUA, Canada, Rusia, Groenlanda și Norvegia. Hrana or trebuie să fie bogată în grăsimi, de aceea vânează foci și alte animale și pești marini.

