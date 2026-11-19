Locuitorii din Devon s-ar putea confrunta cu un sistem de rotație în care alimentarea cu apă va fi întreruptă temporar dacă condițiile de secetă se agravează, scrie Metro.

Propunerile, elaborate de South West Water, sunt menite să prevină așa-numitul scenariu „Ziua Zero”, când rezervele de apă ajung la un nivel critic de epuizare.

Aceasta vine după ce, potrivit unor informații, miniștrii au fost avertizați luna trecută că unele rezervoare s-ar putea goli în câteva săptămâni, ceea ce a determinat discuții de urgență înainte de Crăciun.

Comitetul Cobra al Guvernului a organizat ședințe de două ori pe săptămână pentru a discuta criza apei care afectează anumite zone din sudul și sud-vestul Angliei.

Autoritățile pregătesc măsuri pentru criza apei

Autoritățile au elaborat un „scenariu rezonabil de cel mai rău caz”, în care rezervele de apă ar putea scădea la niveluri critic de joase, ceea ce ar putea lăsa gospodăriile fără apă curentă.

Aproximativ 60 de organizații din Devon, inclusiv consiliile locale și serviciile de urgență, au convenit acum asupra unor planuri de urgență pentru o posibilă „secetă severă de stadiul patru”.

Conform propunerilor, alimentarea cu apă a gospodăriilor și a întreprinderilor ar putea fi activată și oprită pe bază de rotație.

Conform unor rapoarte, unele zone afectate s-ar putea confrunta cu trei zile cu apă curentă, urmate de trei zile fără.

Donna Manson, directorul executiv al Consiliului Județean Devon, a prezentat săptămâna trecută cabinetului consiliului măsurile de urgență.

Consilierii avertizează asupra efectelor măsurilor

Însă propunerile au stârnit îngrijorare în rândul consilierilor, care au avertizat asupra impactului asupra locuitorilor și întreprinderilor locale.

Julian Brazil, liderul liberal-democrat al Consiliului Județean Devon, a declarat că măsurile ar fi un „dezastru pentru întreprinderile din Devon, pentru persoanele vulnerabile și pentru școli”, potrivit publicației The Telegraph.

Devon s-a numărat printre cele șase județe din sudul și sud-vestul Angliei care au fost declarate în stare de secetă severă luna trecută, în urma unor luni de vreme neobișnuit de uscată.

În ciuda revenirii ploilor în anumite zone ale țării, avertismentele rămân în vigoare, întrucât nivelurile rezervoarelor continuă să suscite îngrijorare.

Rezervorul Wimbleball, care alimentează peste 400.000 de persoane din Somerset, se afla la doar 13% din capacitate la sfârșitul lunii octombrie.

Între timp, rezervorul Ardingly din West Sussex, care deservește aproximativ 280.000 de consumatori, se afla la 17%.

Nivelurile rezervoarelor continuă să scadă

Această penurie survine în urma unei veri marcate de valuri de căldură record, care au provocat o secetă severă în mari părți ale Angliei.

În unele zone, interdicțiile privind utilizarea furtunurilor de udat rămân în vigoare, în ciuda celor două furtuni de toamnă care au adus precipitații în toată țara.

Sussex și sud-vestul țării au fost afectate în mod deosebit, înregistrând cea mai secetoasă perioadă din aprilie până în septembrie din ultimul secol.

Companiile cer restricții suplimentare pentru consum

Companiile de apă au solicitat, de asemenea, guvernului să ia în considerare impunerea unor restricții suplimentare privind utilizarea neesențială a apei.

Southern Water, South East Water și South West Water au solicitat secretarului de stat pentru mediu, Dame Angela Eagle, să ia în considerare interdicții care ar putea viza spălătoriile auto, udarea terenurilor de sport și umplerea piscinelor private.

Cu toate acestea, South West Water a comunicat miniștrilor că nu se așteaptă ca rezervorul Wimbleball să se sece, datorită măsurilor preventive deja introduse.

South East Water a indicat, de asemenea, că nu se așteaptă ca rezervele să se epuizeze până anul viitor, în cazul în care condițiile nu se vor îmbunătăți.

Persistă îngrijorările cu privire la nivelul apei din lacul de acumulare Venford din Devon, în timp ce la lacurile de acumulare Stithians și Drift din Cornwall a început monitorizarea în vederea unui potențial „Day Zero”.

Experții avertizează că ploile ar putea fi insuficiente

Experții au avertizat că precipitațiile normale ar putea să nu fie suficiente pentru a contracara efectele secetei prelungite.

Autoritățile estimează că, pentru ca aprovizionarea cu apă să se restabilească la nivel național, precipitațiile ar trebui să fie cu 120% peste medie în următoarele șase luni.

Companiile de apă au primit instrucțiuni să monitorizeze zilnic nivelurile din lacuri de acumulare și râuri, în timp ce Agenția pentru Mediu intensifică controalele asupra întreprinderilor care extrag apă.South West Water a subliniat că nu se preconizează ca măsurile de raționalizare de urgență să fie necesare în această iarnă.

Un purtător de cuvânt a declarat: „Deși aceste măsuri nu vor fi necesare în această iarnă, Defra ne impune să avem planuri clare de urgență ca ultimă soluție, din cauza secetei severe din regiune. Rezervoarele noastre rămân la un nivel scăzut după cea mai caldă vară înregistrată vreodată, dar măsurile luate de clienții noștri pentru a reduce consumul de apă, precipitațiile recente și eforturile importante pe care le depunem pentru a repara scurgerile și a distribui apa în rețeaua noastră dau roade. Vom continua să colaborăm îndeaproape cu autoritățile locale și serviciile de urgență în ceea ce privește planurile de urgență și dorim să le mulțumim clienților noștri pentru că utilizează apa în mod rațional.”