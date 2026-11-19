Vortexul polar este o vastă zonă de presiune atmosferică scăzută, situată la altitudine mare, care se formează în apropierea polilor geografici ai unei planete, relatează slate.fr.

Pe Pământ, vortexul polar arctic este înconjurat de o bandă de vânturi care suflă de la vest la est și care mențin aerul rece deasupra Polului Nord. Acesta se intensifică, de regulă, în timpul iernii și slăbește primăvara.

Uneori însă, vortexul se poate slăbi, deforma sau chiar diviza în două, în timpul unui fenomen cunoscut sub numele de „încălzire stratosferică bruscă” (SSW – Sudden Stratospheric Warming).

Revista New Scientist relatează că unii cercetători suspectează că fenomenul El Niño, aflat la intensitate record, ar putea fi responsabil pentru episodul SSW din noiembrie 2026, considerat cel mai timpuriu înregistrat vreodată.

Fenomenul climatic El Niño, care a provocat deja o încălzire record a apelor de suprafață din Pacificul tropical în acest an și a cărui intensitate continuă să crească, tinde, în general, să mențină vortexul polar puternic în timpul toamnei și la începutul iernii. Spre sfârșitul iernii, însă, acesta îl slăbește adesea, permițând aerului rece să coboare spre sud, în Europa și, uneori, în America de Nord.

Cu toate acestea, pe 10 noiembrie 2026, vortexul polar arctic s-a slăbit atât de mult încât s-a prăbușit, iar direcția vânturilor s-a inversat, acestea ajungând să sufle slab de la est la vest. Este cel mai timpuriu fenomen de acest tip înregistrat vreodată, de la începutul măsurătorilor, în anii 1950.

Potrivit lui Adam Scaife, de la Met Office, serviciul meteorologic britanic, acest episod ar putea fi rezultatul unor simple fluctuații atmosferice aleatorii. Totuși, este posibil și ca fenomenul El Niño, extrem de puternic în prezent, să fi accelerat slăbirea vortexului polar, care are loc în mod obișnuit mai târziu în timpul iernii.

Un val de frig amenință Europa

În timpul fenomenului El Niño, alizeele, care suflă de la est la vest, slăbesc, iar apele calde acumulate în vestul Oceanului Pacific se deplasează din nou spre est. O zonă de presiune atmosferică scăzută, asociată cu ascensiunea aerului cald, se deplasează odată cu acestea, determinând ondularea mai accentuată a curentului-jet (jet stream), un alt flux puternic de vânturi de vest, situat mai la sud și la altitudine mai joasă decât vortexul polar.

Însă unda asociată fenomenului El Niño nu se propagă doar orizontal, de-a lungul curentului-jet, ci și vertical, în stratosferă, acolo unde se află vortexul polar.

Deoarece aerul este mai rarefiat la această altitudine, amplitudinea undei crește până când aceasta întâlnește vortexul polar, asemenea unui val care se sparge la țărm, explică Adam Scaife. Întrucât unda transportă o mișcare de la est la vest, în timp ce vortexul suflă de la vest la est, aceasta îi încetinește și îi slăbește circulația.

Pe de altă parte, profesorul Andrew Charlton-Perez, de la Universitatea din Reading, Marea Britanie, îndeamnă la prudență. Slăbirea vortexului polar ar putea avea o altă explicație: un sistem de blocaj anticiclonic care s-a dezvoltat deasupra Scandinaviei în ultimele săptămâni, blocând curentul-jet și provocând ondulări puternice ale acestuia.

„Aș spune că blocajul anticiclonic este probabil un factor mai important”, precizează cercetătorul.

Slăbirea sau prăbușirea vortexului polar poate favoriza, în săptămânile următoare, coborârea aerului rece din zona arctică spre Europa de Nord.

Un astfel de episod a precedat valul de frig din 2018, când viscolele au acoperit cu zăpadă o mare parte din Regatul Unit, provocând zece victime.

Deși vortexul polar ar urma să se consolideze spre sfârșitul lunii noiembrie, favorizând o vreme mai blândă, acesta s-ar putea destabiliza din nou în această iarnă, avertizează Adam Scaife.

Acesta atrage atenția că „riscul apariției unor vânturi reci din est în această iarnă este în creștere”.



