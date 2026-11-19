În zonele ocupate din Ucraina, libertatea religioasă este grav îngrădită, iar Rusia a distrus sau avariat numeroase lăcașuri de cult în teritoriile aflate sub control ucrainean.

La nivel global, situația s-a deteriorat, a declarat Thomas Rachel, comisarul guvernamental pentru libertatea religioasă.

„În întreaga lume, copii, femei și bărbați sunt tot mai des excluși social, hărțuiți pe cale legală, arestați în mod arbitrar și atacați violent din cauza religiei și a convingerilor lor”, a spus Thomas Rachel.

În ceea ce privește situația din Ucraina, „în zonele aflate sub ocupație rusă, libertatea de a practica o religie nu este garantată”, se arată în raportul care acoperă perioada 2023-2025.

Potrivit raportului, creștinii care nu aparțin Bisericii Ortodoxe Ruse își pot practica credința doar în cadru privat.

Raportul precizează că musulmanii, în special tătarii din Crimeea, se confruntă cu o represiune gravă, sub pretextul luptei împotriva terorismului.

În cei peste patru ani și jumătate de război în Ucraina, cel puțin 643 de lăcașuri de cult, majoritatea biserici ortodoxe, au fost grav avariate sau distruse în urma unor atacuri aeriene, focuri de artilerie sau jafuri, se precizează în raport.

„Potrivit unor relatări credibile, forțele ruse au ucis, răpit, torturat sau încarcerat preoți, pastori, imami și călugări de diverse confesiuni”, se arată în raport.

Libertatea religioasă s-a deteriorat, de asemenea, în Afganistan, Iran, China și Nicaragua, se precizează în documentul publicat de Ministerul de Externe german