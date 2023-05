Unde se află, de fapt, celebrul peisaj din imaginea Windows. Fotografia este needitată | FOTO

Însă peisajul este cât se poate de real și se află în Sonoma, California. În prezent, pe dealul respectiv se cultivă viță de vie.

The Windows XP wallpaper, called “Bliss”, was photographed in 1996 by Charles O’Rear. It has been seen by billions of people and is likely one of the most seen photographs ever. At right is the same locations photographed in 2006. pic.twitter.com/SZDfepoXqq