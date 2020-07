Un turist a rămas fără o parte din braț, după ce a fost atacat de un leu, în timp ce se afla în safari: „Nu voi uita”

Un leu a atacat un cuplu care se afla într-un cort în timpul unui safari, în Tanzania.

În urma atacului, unuia dintre ei i-a fost smulsă o parte din braț, transmite Daily Mail.

Inițial, cuplul, originar din Franța, a crezut că se află în siguranță în acea zonă, iar acum acuză agenția de turism care le-a organizat călătoria.

„Nu voi uita niciodată momentul în care m-am trezit și am văzut leul acolo. Am crezut că vom muri amândoi. Atacul ăsta va rămâne mereu în mintea mea. Cred că s-ar fi putut face mai mult pentru a preveni acest lucru. Vrem să ne asigurăm că nu va mai trece nimeni prin ce am trecut noi”, a povestit unul dintre ei.

În urma incidentului, agenția a negat că ar fi avut vreo vină, iar cei doi au primit îngrijiri medicale.