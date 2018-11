Suma cerută de un taximetrist care a sechestrat în mașină un cuplu

BBC

O instanţă din Paris l-a condamnat la opt luni de închisoare pe un şofer de taxi care a cerut unui cuplu din Thailanda suma de 247 de euro pentru o cursă care de regulă costa 44-55 de euro, relatează BBC.

Ulterior, taximetristul i-a sechestrat pe turiști în mașină, blocând ușile din spate, aceștia solicitând ajutorul poliției.

În cele din urmă, mai relatează BBC, turiştii i-au oferit taximetristului 200 de euro ca să îi lase să iasă din maşină.

"Conducea repede în timp ce noi sunam la poliţie. După o negociere fără succes, care a durat mult, am obosit şi am decis să-i dăm 200 de euro pentru a ieşi (blocase uşile) şi într-un final am ieşit", a scris unul dintre turişti.

"Mă plăteşti cu 200 de euro, mă plăteşti!", a insistat taximetristul, care pretindea că lucrează pentru compania Chauffeur Privé.

