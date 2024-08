Un tânăr din Vaslui a semnat o hârtie, iar acum este executat de ANAF pentru o datorie la stat de 1,5 milioane lei

Un tânăr de 23 de ani din Vaslui a avut zilele trecute șocul vieții lui, după ce a primit de la ANAF o înștiințare că datorează statului uriașa sumă de 1.542.947 lei, scrie Vremea Nouă.

Bărbatul este muncitor la o firmă din industria cărnii, iar Fiscul i-a înștiințat angajatorul că trebuie să-i oprească luna din salariul de 3.000 de lei suma de 1.000 de lei. La aceste sume, tânărul ar achita datoria impusă de ANAF în 128 de ani.

Tânărul a crescut o perioadă într-un centru DGASPC Botoșani, iar în 2021 a fost racolat de un escroc cunoscut pentru înșelăciunile sale, Mihai Gheorghiciuc, care l-a convins să semneze o hârtie.

Șarlatanul i-a spus că îl ia asociat într-o firmă de-a sa, Imobil Pipera 1 SRL, i-a promis un loc de muncă și i-a dat și 500 de euro drept avans pentru viitoarele sale câștiguri, pentru a-i câștiga încrederea.

Escrocul a dispărut apoi fără urmă, iar după un timp tânărul s-a mutat la Vaslui, pentru a se angaja la firma unde lucrează.

Acum, a aflat că țeparul a comis numeroase infracțiuni economice, toate cu numele și semnătura sa pe documente.

Între timp, a existat și un proces pe rolul instanțelor din Botoșani, dar toate citațiile au mers la fostul său domiciliu, și nu la Vaslui, unde se mutase, astfel încât tânărul nu a avut nicio șansă să se apere.

”Și eu l-am crezut. Dar nu am făcut bine”

Într-un final, justiția l-a găsit vinovat de toate escrocheriile comise de Mihai Gheorghiciuc în numele său și i-a impus un prejudiciu adus statului de 1.542.947 lei, pentru care este acum executat silit de ANAF.

Ultima lui speranță este acum ca vreunui om al legii să i se facă pur și simplu milă de el și să sape după adevăratul făptaș.

„Eu nu aș fi semnat, dar era un domn instructor de acolo, de la DGASPC Boroșani, care el a făcut toul, a intermediat, cum se zice. Și l-am întrebat, domnule instructor, eu dacă semnez aceste hârtii o să am probleme pe viitor? Și mi-a zis că nu, îmi garantează el că nu. Și eu l-am crezut. Dar nu am făcut bine.

Nu am știut nimic până nu am primit această poprire. Nici de proces nu am știut, că eu am venit la muncă aici, la Vaslui. Poate dacă depun plângere la Parchet, poate voi fi ajutat să dovedesc faptul că eu nu am nicio vină”, spune cu mâhnire tânărul.

