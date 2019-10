Un tânăr a uitat unde și-a parcat mașina. Cum a găsit-o după o săptămână

Tânărul, în vârstă de 19 ani a reușit să-și găsească mașina, după ce a cerut ajutor pe site-urile de socializare, iar un utilizator i-a trimis fotografii cu locul în care autoturismul era parcat, scrie Mirror.

Connor Spear a parcat mașina la o distanță semnificativă față de locul în care se desfășura festivalul, la care el a participat.

După ce evenimentul s-a încheiat, Spear nu și-a mai putut aminti unde a lăsat mașina, în ciuda căutărilor.

